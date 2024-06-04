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竣工營運1甲子 石門水庫60周年紀念郵票6日發售

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司副總經理楊素珠表示，6月6日水利節將發行「石門水庫60年紀念郵票」1套2枚。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政公司副總經理楊素珠表示，6月6日水利節將發行「石門水庫60年紀念郵票」1套2枚。記者胡瑞玲／攝影

石門水庫自竣工營運迄今已60年，為提升國人對石門水庫的了解，中華郵政公司將於6月6日水利節發行「石門水庫60年紀念郵票」1套2枚，另特印製郵票首日封、貼（護）票卡及活頁集郵卡今開始發售，並製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日銷售。

中華郵政公司副總經理楊素珠說明，石門水庫為1960年代國內最重要的水利建設，自1964年竣工營運迄今60年，為確保水庫正常營運，歷經多次改造與增建，除排砂隧道外，2023年完工的阿姆坪防淤隧道可加速改善淤積，另以中庄調整池作為颱洪高濁度期間的備援設施，使供水更穩定。

楊素珠表示，中華郵政60年前在石門水庫初成立時，也曾以其意象發行紀念郵票，如今石門水庫營運已60年，為提升國人對石門水庫的了解，進而珍惜與愛護水資源，因此將於6日水利節發行「石門水庫60年紀念郵票」1套2枚。

楊素珠指出，紀念郵票內容包含一張面值8元的石門水庫鳥瞰圖郵票，顯示水庫除供應桃園市、部分新北市及新竹縣市用水外，並具防洪、發電、觀光、灌溉等多項功能。

另一張為面值35元郵票，上方白色水流為溢洪道洩洪。溢洪道為水庫最主要排洪放水設施，可確保颱洪期間大壩安全，下方為排砂隧道排砂，可排除庫區底層泥流，以減緩淤積，延長水庫壽命。

楊素珠說，配合郵票發行，特印製郵票首日封、貼（護）票卡及活頁集郵卡各1批，提前於6月4日發售，並製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購。

中華郵政公司副總經理楊素珠表示，6月6日水利節將發行「石門水庫60年紀念郵票」1套2枚。圖／中華郵政提供
中華郵政公司副總經理楊素珠表示，6月6日水利節將發行「石門水庫60年紀念郵票」1套2枚。圖／中華郵政提供

中華郵政 石門水庫

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