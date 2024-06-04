再生醫療雙法三讀 醫界肯定促生技業大展拳腳

再生醫療雙法今天上午在立法院三讀通過，台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會等6大醫護團體聯合發布聲明表示，肯定政府努力，在法令基礎上，讓生技產業能夠大展拳腳。

立法院會今天三讀通過再生醫療雙法，新法賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管理等法源依據。新法明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰。

財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等6個醫護團體下午發表聯合聲明，對於政府推動再生醫療給予肯定跟支持。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁告訴中央社記者，早在「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」通過後，各大醫療院所就陸續向衛生福利部申請執行項目，比方說退化性關節炎、實體癌等。

而這次修法的重要性，洪子仁解釋，執行醫療業務的場域是在醫療機構中，但合作的實驗室卻是在外面，再生醫療製劑管理條例上路後，從醫師資格到細胞組織提供者等都有所規範，兼顧管理與安全，同時透過辦法搜集病例，達成促進研究發展的目標。

洪子仁強調，今天法案終於通過，代表2個重要意涵，第1是有法令為基礎，提供再生醫學與細胞治療等生技產業發展，讓生技產業可以大展拳腳。

至於第2個意涵，他認為是讓台灣的再生醫學與細胞治療等生技產業，有機會持續投入資源提升研發及技術能力，代表台灣除了半導體和機械製造產業外，生技醫療也能成為未來台灣發展國際醫療的亮點。