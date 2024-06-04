供過於求！兩個月第4度降價 蛋價再降2元近兩年新低點

國內雞蛋產量回穩，但雞蛋買氣卻不見回升，蛋價持續低價出清。台北市蛋商公會今宣布蛋價再調降2元，產地價從32.5元降至30.5元，批發價周四跟進，從42元降至40元。這也是兩個月以來，蛋價第4度降價，再刷新兩年最低紀錄。

國內雞蛋產量持續回穩，但近期雞蛋買氣仍不如預期，蛋商賣壓不見趨緩，日前農業部及養雞協會已要求產地加速淘汰寡產老母雞，進一步降低生產成本。

但各地蛋商仍不堪囤蛋壓力，台北市蛋商公會今宣布蛋價再降2元，產地價從32.5元降至30.5元，批發價從後天開始降至40元。台北市蛋商公會常務理事劉威志說，除了雞蛋消費淡季，大環境買氣也差，市場供過於求，庫存消不完，只好一再降價拋售，若再繼續降價下去，對雞農來說已不敷成本，屆時就得從源頭減產、減量。