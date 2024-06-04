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美乳牛H5N1釀三人感染 人感染風險低、我國牛場全採陰
美國乳牛感染求禽流感H5N1，目前已經傳染給3名人類。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，依據美國CDC評估，目前一般民眾感染風險低，我國農業部防檢署針對6個酪農縣市牛場採樣，結果皆為陰性。
美國乳牛禽流感疫情在3月從德州開始，為高病原性禽流感H5N1的新病毒分支，目前在美國9個州累積共69起疫情，監測牛隻接觸者390例，採檢44位中有3例陽性。有2人僅有結膜炎症狀，1人眼睛不是並且有呼吸道症狀。除人類、乳牛外，這批感染也有家貓、羊駝及羊感染。
曾淑慧表示，世界衛生組織目前評估此次事件對整體公衛風險仍低，而對受感染鳥類、動物及污染環境者風險為低至中。
美國CDC則認為，病毒目前仍是禽類病毒，對人類的健康風險低，如果離接觸或是沒有防護狀況下接觸動物，或是污染環境風險就會比較低高。建議疑似病患可以使用口服抗病毒藥劑，而農業部防檢署針對六個酪農縣市的牛場採檢結果都是陰性。
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