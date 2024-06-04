暖冬花開少蜂蜜減產 專家：若蜂群縮小恐影響農業

暖冬讓荔枝、龍眼開花率偏低、蜂蜜減產。專家表示，蜜蜂是授粉好幫手，花開少則蜜量低，養蜂人家若不願付出額外成本而縮小蜂群，來年若開花率高卻無足夠蜂群授粉，則會影響農業。

目前國內蜂蜜主要是龍眼蜜，其次是荔枝蜜；由於去年12月到今年1、2月的花芽分化期為暖冬，天氣不夠冷，導致後續3、4月開花減少。

中興大學昆蟲學系副教授吳明城接受中央社記者採訪表示，目前台灣採蜜的蜜蜂以西方蜂為主，是農業授粉的好幫手，今年荔枝、龍眼開花率偏低，蜜蜂的食物及營養來源變少，養蜂人家需花費額外成本以糖水餵食蜜蜂，蜂蜜量減少，蜂農收入也會降低，影響蜂農養蜂意願。

他說，蜂農若不想付出額外成本，不願繼續養蜂，導致蜂群量下降，來年若是荔枝、龍眼大量開花，屆時無足夠蜂群授粉，農業受到影響。

吳明城提到蜜蜂並不好養，需要專業技術，蜂蜜量減少後，業餘的蜂農恐會退出養蜂行業，不過另有世代傳承的專業蜂農，可能尋求其他收入，例如生產蜂王漿，延續養蜂事業。

吳明城說，走訪田間，許多瓜農多透過蜜蜂授粉，除相較人工以毛筆沾取授粉的效率高外，所結出的瓜果果形也較為漂亮。

市面有養蜂人自己築巢，吸引土蜂採集蜂蜜。吳明城說，土蜂為俗稱的「野蜂」，又稱「東方蜂」，所採集的蜂蜜帶有微酸特殊口感，因為土蜂族群少，收集到的蜂蜜量少，價格相對較高。

他提到，多年前曾爆發病毒性的疾病，全台的野蜂幾乎被毀掉，2021年野蜂群再現，但因蜂群帶有病毒，會影響幼蟲發育，所以族群量不大，但野蜂的病毒並不會影響所生產的蜂蜜。