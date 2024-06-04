快訊

唐治平二度失聯…警方曝他赴警局問1事後不見人影 沒領相驗證明書、沒去地檢署

引發軍隊基層騷動…北韓遭爆90名軍人命喪船難 外媒曝內幕：加劇兩韓緊張

公視紀錄片徵件傳出「高效率拒絕」 評審受質疑

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
公共電視。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
公共電視。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

廣受紀錄片拍攝者關注的公共電視「紀錄觀點」節目一直公開徵求短片，有參與者表示曾經被「高效率拒絕」，質疑評審過程。

一位專業的紀錄片工作者指出，他前幾年曾經投件，星期五完成投件，結果在下個星期二就收到了沒有通過的通知，效率太驚人，他特別把通知文件保存下來當紀念。

圖／取自公視官網
圖／取自公視官網

這位在大學任教的紀錄片工作者說，就算把星期六日都算進來，前後也只有五天，不知道是怎麼審查？更不知道這樣是否公平，他希望未來公共電視可以公開說明審查過程以及審查標準。

因為公廣集團是屬於全民的媒體集團，所以這位紀錄片工作者希望公共電視可以更公開透明。這位紀錄片工作者說，相較之下同樣是公共電視的「人生劇展」，感覺就比較公平。

公共電視官網上公開徵求「觀點短片」的評選辦法提到：「紀錄觀點」製作單位將召開企劃案初審會議，初審通過之企劃案，提案人將收到通知，進入複審階段。複審將由製作單位邀請外審委員參與，提案人需於通知時間地點進行詢答，獲得「通過」之企劃案，得與公共電視簽約，並於合約期限內完成影片。

從前述辦法可知，初審是由製作單位自行進行，複審才會邀請外審委員參與。這種方式在很多公部門徵件都有類似作法，由內部人員進行第一輪把關，確實有可能很有效率，但是能不能落實公平，有待進一步討論。據了解，很多公部門的審查，即使是邀請了外審委員，如果沒有合理的邀請機制，也未必就能夠落實公平與專業。

「觀點短片」過去多年來一直公開徵求，產生了許多很有深度的紀錄片。往年都在四月底截止，今年在截止日到達時，官網資訊忽然改成五月底才截止。由於官網上沒有說明具體原因，也引發外界質疑。

聚傳媒

公視 紀錄片

延伸閱讀

鍾欣凌變回「恐怖婆婆」 拿支票勸媳離婚竟只給3萬

「德國模式」失敗？德媒以台積電為例 揭開德國經濟對陸依賴原因

雷驤離世享壽85歲 雷光夏：父親熱愛生命 如今輕快飛奔而去

香港反修例紀錄片導演周冠威 電影「幻愛」重映遭撤

相關新聞

台最奇葩車站？步道達人網紅遊這挨罰1萬 喊冤：一下火車就走向違法之路

網紅Tony從三貂嶺火車站下車後步行鐵路橋便道遭檢舉挨罰1萬元，他拍影片喊冤，稱附近無道路可走。台鐵北區營運處表示，將由...

美防疫專家佛奇坦承防疫規定多編造 台感染專家：其專業不在感染症

新冠疫情餘波盪漾，前國家過敏及傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）坦承抗疫防疫規定多數是編造，...

超幸運！3-4月統一發票中獎清冊出爐 3位消費者花不到50元中千萬

財政部賦稅署表示，113年3-4月期統一發票中獎號碼已於113年5月25日下午開出，1000萬元特別獎開出17張，200...

黃仁勳整頭白髮自嘲「老又認真工作」 醫推估是這原因：基因導致

有AI教父稱號的NVIDIA創辦人黃仁勳，近期訪台參與台北國際電腦展引起一陣炫風，包括會前宴請台灣電子四哥高層、逛通化...

下周六之前都還來得及　國健署公費ＨＰＶ疫苗開放補打

HPV疫苗接種可預防高達7成致癌高危險型別的HPV病毒感染。衛福部國健署自113年9月起提供國中女生接種，107至110...

公視紀錄片徵件傳出「高效率拒絕」 評審受質疑

廣受紀錄片拍攝者關注的公共電視「紀錄觀點」節目一直公開徵求短片，有參與者表示曾經被「高效率拒絕」，質疑評審過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。