公視紀錄片徵件傳出「高效率拒絕」 評審受質疑

廣受紀錄片拍攝者關注的公共電視「紀錄觀點」節目一直公開徵求短片，有參與者表示曾經被「高效率拒絕」，質疑評審過程。

一位專業的紀錄片工作者指出，他前幾年曾經投件，星期五完成投件，結果在下個星期二就收到了沒有通過的通知，效率太驚人，他特別把通知文件保存下來當紀念。

圖／取自公視官網

這位在大學任教的紀錄片工作者說，就算把星期六日都算進來，前後也只有五天，不知道是怎麼審查？更不知道這樣是否公平，他希望未來公共電視可以公開說明審查過程以及審查標準。

因為公廣集團是屬於全民的媒體集團，所以這位紀錄片工作者希望公共電視可以更公開透明。這位紀錄片工作者說，相較之下同樣是公共電視的「人生劇展」，感覺就比較公平。

公共電視官網上公開徵求「觀點短片」的評選辦法提到：「紀錄觀點」製作單位將召開企劃案初審會議，初審通過之企劃案，提案人將收到通知，進入複審階段。複審將由製作單位邀請外審委員參與，提案人需於通知時間地點進行詢答，獲得「通過」之企劃案，得與公共電視簽約，並於合約期限內完成影片。

從前述辦法可知，初審是由製作單位自行進行，複審才會邀請外審委員參與。這種方式在很多公部門徵件都有類似作法，由內部人員進行第一輪把關，確實有可能很有效率，但是能不能落實公平，有待進一步討論。據了解，很多公部門的審查，即使是邀請了外審委員，如果沒有合理的邀請機制，也未必就能夠落實公平與專業。

「觀點短片」過去多年來一直公開徵求，產生了許多很有深度的紀錄片。往年都在四月底截止，今年在截止日到達時，官網資訊忽然改成五月底才截止。由於官網上沒有說明具體原因，也引發外界質疑。

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