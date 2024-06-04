擴大肺炎鏈球菌疫苗公費接種 剩5.4萬劑最快本周打完

疾管署在5月底開放50歲民眾接種公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止。疾管署發言人曾淑慧表示，打氣踴躍，目前各縣市庫存仍有5.4萬劑，預估本周會用完，提醒接種前先詢問各地疫苗供應情形。

台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅表示，先前曾遇過一名92歲女性為肺炎鏈球菌感染，沒有接種過肺炎鏈球菌疫苗，有中風跟心律不整病史，在來就診前一周感冒，4天前發燒、呼吸困難送至急診，急診時發現有嚴重低血氧、嚴重呼吸衰竭，因此使用呼吸器、插管，並有肺浸潤。

肺炎鏈球菌為長者及幼兒常見的感染病毒，今年5月28日起開放1974年前出生的50至64歲民眾公費接種1劑PPV23，接種狀況踴躍，截至6月3日僅餘約5.4萬劑。曾淑慧說，開放至今已經打了3.2萬多人，因疫苗數量有限，實施至本周各縣市疫苗用罄為止，預估本周用完，請民眾欲接種前，先依各縣市接種地點洽詢疫苗供應情形，再行前往。

曾淑慧指出，此批疫苗用完後，仍就會提供原65歲以上民眾與55至64歲原住民的PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑接種間隔至少1年，如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8周即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。

馮嘉毅表示，肺炎鏈球菌疫苗接種後效果不錯，他以侵襲性肺炎鏈球菌感染搭配公費接種政策時間軸為例，臨床上好發在年齡層低的小朋友跟長者，發生率來看，小朋友加入公費接種後，長者的發生率也會跟著下降，具有群體免疫的效果。

針對兩款肺炎鏈球菌疫苗，馮嘉毅分析，23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）可以涵蓋到比較多血清型；13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）則多了攜帶蛋白，可以產生更強的免疫反應，比多醣體疫苗相比有更持久的免疫反應。