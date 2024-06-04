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阿里山公路福山段落石 空拍機勘查地形防護

中央社／ 嘉義市4日電

阿里山公路69.5公里處（福山路段）昨天凌晨因梅雨鋒面影響邊坡坍方、交通中斷，無人車傷亡。阿里山工務段今天利用空拍機勘查地形，後續進行刷坡或明隧道工程，保障行車安全。

公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段表示，阿里山鄉樂野村台18線69.5公里處（福山路段）於昨天零時11分因梅雨鋒面影響致邊坡坍方造成道路雙向交通阻斷，無人車傷亡，當時利用機具搶修，當天凌晨1時57分搶通。

阿里山工務段長蔡衛勇今天告訴中央社記者，鑑於台2線70公里處基隆市平浪橋通往潮境公園入口處旁山壁昨天突然崩塌，今天特地前往阿里山公路69.5公里處，利用空拍機至邊坡上方察看地形，因阿里山公路69.3公里處去年5月間，也因大雨造成邊坡滾落土石、交通中斷。

蔡衛勇表示，勘查台18線69.5公里處邊坡上方地形，不管有無立即危險，都先進行刷坡及掛網作業，後續辦理坡面噴凝土及型框植生護坡等作業，以增加邊坡的強度。

蔡衛勇指出，若經評估，需要進行明隧道工程才能鞏固邊坡，後續將規劃明隧道工程及爭取經費。

蔡衛勇說，在阿里山公路70公里以上路段，早期適逢大雨，邊坡零星落石不斷，因此，已分別在阿里山公路70.2、76、78及79等公里處興建明隧道工程，目前僅剩78公里處明隧道預計今年7月間完工，其他3處已完工，以保障行車安全。

梅雨 空拍機 阿里山

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