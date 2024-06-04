阿里山公路福山段落石 空拍機勘查地形防護
阿里山公路69.5公里處（福山路段）昨天凌晨因梅雨鋒面影響邊坡坍方、交通中斷，無人車傷亡。阿里山工務段今天利用空拍機勘查地形，後續進行刷坡或明隧道工程，保障行車安全。
公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段表示，阿里山鄉樂野村台18線69.5公里處（福山路段）於昨天零時11分因梅雨鋒面影響致邊坡坍方造成道路雙向交通阻斷，無人車傷亡，當時利用機具搶修，當天凌晨1時57分搶通。
阿里山工務段長蔡衛勇今天告訴中央社記者，鑑於台2線70公里處基隆市平浪橋通往潮境公園入口處旁山壁昨天突然崩塌，今天特地前往阿里山公路69.5公里處，利用空拍機至邊坡上方察看地形，因阿里山公路69.3公里處去年5月間，也因大雨造成邊坡滾落土石、交通中斷。
蔡衛勇表示，勘查台18線69.5公里處邊坡上方地形，不管有無立即危險，都先進行刷坡及掛網作業，後續辦理坡面噴凝土及型框植生護坡等作業，以增加邊坡的強度。
蔡衛勇指出，若經評估，需要進行明隧道工程才能鞏固邊坡，後續將規劃明隧道工程及爭取經費。
蔡衛勇說，在阿里山公路70公里以上路段，早期適逢大雨，邊坡零星落石不斷，因此，已分別在阿里山公路70.2、76、78及79等公里處興建明隧道工程，目前僅剩78公里處明隧道預計今年7月間完工，其他3處已完工，以保障行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言