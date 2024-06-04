阿里山公路福山段落石 空拍機勘查地形防護

老牌子「維力炸醬麵」是許多人從小吃到大的知名泡麵之一。有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「維力炸醬麵，你都怎麼吃？」他舉例指出，看是要+1直接做成乾麵吃，或著+2把它當湯麵，還是+3有另外的隱藏吃法呢？他想請大家分享一下自己習慣的吃法。貼文一出，引發網友熱議。

2024-06-04 14:08