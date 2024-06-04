度過腸病毒高峰期 就診人數升但無新增重症案例

腸病毒高峰雖在5月中已過，但是仍處流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診就診有1萬6729人次，較前一周略為上升8.2%，研判國內疫情傳播風險持續，但沒有新增重症個案。

依據疾管署監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，5月26日至6月1日的門急診總就診計1萬6729人次，較前一周1萬5456人次上升8.2%，研判國內疫情傳播風險持續。實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型有2例，以及克沙奇A10型有1例，其中2例為未滿1歲幼童，病例數與去同期3例相當，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施，及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，青少年和成人都有感染可能，成人感染後通常無明顯症狀或症狀較輕微，容易疏於防護而傳染給家中嬰幼兒，因此提醒大人外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應落實正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。

家中幼嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，並請留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

疾管署已製作腸病毒防治相關影片、海報及單張等衛教資料，歡迎民眾至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）下載運用及查詢相關資訊，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001-922洽詢。