下雨防蚊！日本腦炎高峰期、登革熱連4周未見本土病例

近期降雨頻繁，易孳生病媒蚊。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內已經連續4周沒有本土登革熱病例，但是同樣是蚊媒傳染的日本腦炎通報趨勢有上升，並且新增1例男性感染日本腦炎。

國內5月28日至6月3日並無無新增登革熱本土病例，已經連續4周無新增本土，今年截至6月3日累計164例本土登革熱確診病例，為去年疫情延續。另上周新增5例境外移入病例，感染國家為印尼4例及越南1例，今年累計97例境外移入病例，高於2020年至2023年同期，個案數約為2到53例之間。

此外，日本腦炎部分，李佳琳說，日本腦炎通報趨勢有上升狀況，以2020至2024年過往數據分析，通常6月會出現確定病例數量比較明顯的增加，呼籲民眾在6至7月等高峰期要注意防蚊。

上周新增1例屏東縣九如鄉70多歲男性感染日本腦炎，他在5月中陸續出發燒、嘔吐及抽搐等症狀，5月18日就醫後住院，經醫院通報及採檢後確診，目前住院治療中，住家附近有豬舍、水田及水塘等高風 險場所，感染地研判於住家附近 。今年累計5例日本腦炎，其中有1例死亡。

疾管署呼籲民眾前往流行地區時應留意防蚊措施，外出時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署說明，目前正值登革熱流行期，且受鋒面影響，各地降雨頻繁，有利於病媒蚊孳生，清除孳生源是預防登革熱的根本方法。登革熱病媒蚊喜歡棲息的場所，戶外以草叢、灌木叢、雜物背面為主，戶內則是在陰暗角落、家具下方或背面、窗簾布幔後、地下室。

由於蚊蟲吸血後需要找尋水源產卵，孑孓和蛹皆在水中活動，因此籲請民眾平時應主動進行室內及戶外環境巡檢，清除家戶內外廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等不用的容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器請每周至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除。

疾管署再次提醒，降雨後請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。