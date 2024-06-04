噁！食藥署端午稽查專案出爐 精釀紅糟竟過期近3年

下周就是端午節了，但選購粽子可要留意了！衛福部食藥署今天公布專案稽查結果，查獲2家業者貯存逾期食品原料或食品添加物，其中台東地區農會附設農民購物中心米食場，使用的紅豆和精釀紅糟均過期，後者更是過期近3年，遭罰6萬元。

食藥署今天公布「113年度端午複合式專案稽查結果」，副署長林金富表示，「粽子製造業者稽查」總計查核75家業者，並抽驗產品標示、粽子成品、配料及食材原料、衛生標準、藥物殘留及食品添加物等項目以及是否過期等；「販售業稽查暨應景食品抽驗」總計查核196家業者，抽查食品良好衛生規範（GHP）準則、食品業者登錄及保存來源文件、藥物殘留及食品添加物等項目。

林金富說，「粽子製造業者稽查」部分，多數項目都合格，但查獲2家業者貯存逾期食品原料或食品添加物，第一家是「台東地區農會附設農民購物中心米食場」，使用的紅豆效期到2023年10月18日；精釀紅糟效期則到2021年8月19日，均由地方衛生局依食安法第15條裁罰6萬元。

另一家除放過期原料的業者，則為台南市永康區的「華達食品」，林金富表示，業者使用的原料荷麥藍莓餡，效期到2023年9月16日；食品添加物「滿點-SP乳化劑」，效期則到2023年3月24日，同樣由地方衛生局依食安法第15條裁罰6萬元。

「販售業稽查暨應景食品抽驗」，發現2件產品標示不符規定，皆已由地方政府衛生局依法裁處，林金富指出，這項違規是在花蓮縣新秀地區農會供銷部所查獲，發現「紅蝦仁」、「蝦皮」等產品，外包裝未標示內容物及過敏源等，地方衛生局依食安法第22條裁罰3萬元，抽樣其餘533件食材產品檢驗衛生標準、藥物殘留及食品添加物等項目，皆與規定相符。

食藥署提醒，食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全，如GHP不符合規定，違反食安法第8條第1項，經限期改正而屆期不改正者，依同法第44條，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；查獲貯存逾期食品，涉違反食安法第15條第1項第8款規定，依同法第44條，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。