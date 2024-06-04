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長髮哥勇氣是動畫「芙莉蓮」給的 醫提孫安佐反面案例

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中捷5月21日發生隨機砍人事件，長髮哥與洪嫌纏鬥約1分鐘，保護了車上其他乘客，今天他接受台中市政府表揚並致贈終身免費搭乘卡。長髮哥表示當下相當害怕，但是動漫《葬送的芙莉蓮》卻給了他勇氣。記者陳秋雲／攝影
中捷5月21日發生隨機砍人事件，長髮哥與洪嫌纏鬥約1分鐘，保護了車上其他乘客，今天他接受台中市政府表揚並致贈終身免費搭乘卡。長髮哥表示當下相當害怕，但是動漫《葬送的芙莉蓮》卻給了他勇氣。記者陳秋雲／攝影

中捷5月21日發生隨機砍人事件，長髮哥與洪嫌纏鬥約一分鐘，保護了車上其他乘客，今天他接受台中市政府表揚並致贈終身免費搭乘卡。長髮哥表示當下相當害怕，但是動漫《葬送的芙莉蓮》中的勇者欣梅爾卻給了他勇氣。精神科醫師表示，動漫逐漸成為現代人的典範移轉對象，且從腦科學來看，在危急時刻能夠發揮勇氣發揮作用，與大腦的同理中樞息息相關，反面例子則是近期知名的藝人狄鶯之子孫安佐

日本動漫《葬送的芙莉蓮》設定主角芙莉蓮為非人類種族，自覺沒有也不需要情緒、同理的能力，但在與勇者欣梅爾等人類角色旅行冒險後，逐漸發覺自己的內在情感。即使動畫中欣梅爾離世已久，但芙莉蓮仍透過「回憶欣梅爾的事蹟」，一步步發現人類間情感連結的重要性，動畫中芙莉蓮常說，「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的。」

中捷隨機砍人案中，其他見義勇為的民眾表示，長髮哥在事發時緊抱住洪嫌這一分鐘非常重要，讓洪男無法去傷害其他乘客。而中捷長髮哥今說，當時他很也害怕，但腦海中浮現動漫《葬送的芙莉蓮》中最打動他的話：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，當下他雖鮮血滿臉，但在害怕中仍鼓足勇氣，「做該做的事！」

過往電動、動漫被認為造成青少年暴力行為。精神科醫師楊聰財表示，水能載舟，亦能覆舟，端看怎麼使用；從長髮哥的狀況來看，正因為有這樣的動漫人物展現了良善的人性，相信自己也能做到，才能在危急狀況發生時，在「戰或逃」之間有勇氣選擇戰鬥。

楊聰財舉例，日本的「灌籃高手」，從音樂、不同角色，不同劇情內的對話或者是感想，都有可能產生潛移默化、見賢思齊的效果。

若從腦科學的角度來看，楊聰財表示，當緊急事件發生當下，人要急速反應得靠腎上腺素，以及多巴胺提供活動力，而能夠在當下選擇保護他人，相當符合心理學家佛洛伊德所說的「超我」發揮作用，因此腦科學研究愈來愈靠近「人性本善」，研究發現人的前額葉內側有「良心中樞」，負責處理同理感受，當看到他人痛苦會想要幫他改善。

但也有相反的例子。楊聰財說，大腦也有被認為是人性本惡的「快樂中樞」，這類人不一定是想要做壞事，而是「做讓自己的開心的事情，但沒有想到會造成他人傷害」，像是孫安佐、李宗瑞、黃子佼都是「本我」較強烈的的人，比較會有「我爽就好」的心態。

楊聰財也提醒，英雄常是自平凡中升起，很感佩中捷長髮哥的英勇行徑，尤其教導防身術時都會提醒，「先注意自身安全為首要」，能夠在當下發揮英勇的精神，代表日常生活環境有正增強的因子。樂見大眾多多發揮婆婆媽媽的精神，尤其在見到家庭暴力上，見義勇為，但前提還是要注意自身安全。

中捷 動畫 孫安佐 醫師

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