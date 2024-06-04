高醫大、中山大「AI腎結石篩檢」全球首創 獲歐洲醫學會獎

高雄市大同醫院泌尿科醫師陳浩瑋與中山大學電機工程學系教授高崇堯，及高雄醫學大學與中山大學師生，推出全球首創「人工智慧快速腎結石篩檢系統」，能快速精準判斷受測者體內是否有結石。陳浩瑋因此獲得今年歐洲泌尿科醫學會最高殊榮的「Helmut Haas Award」獎，為首名獲獎的非歐美籍醫師。

全球約每10人即有1人罹患腎結石，台灣1年花費約30億元健保給付腎結石相關醫療費用。陳浩瑋及高崇堯因此組成「AI腎結石篩檢」團隊，打造「人工智慧快速腎結石篩檢系統」，全球首創。

透過AI系統僅需輸入身高、體重、血液、尿液數據等資訊，即可快速精準判斷受測者體內是否有結石，準確率高達91.7%，可以不增加檢體採樣困擾，即可以找出潛在腎結石的個案，避免未來結石掉落或排除時，造成巨大疼痛不適與腎臟衰竭風險。

今年歐洲泌尿科醫學會從全世界近6000篇研究投稿中，挑選出陳浩瑋團隊頒發Helmut Haas Award獎項。此獎以創立歐洲泌尿科醫學會的元老醫師Helmut Hass教授命名，每年從全世界成千上萬的研究投稿中挑選一名最有臨床貢獻度的獲獎者。