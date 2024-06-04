新冠每周新增逾200例確診…各地出奇招催打XBB疫苗 全台接種率僅11%

新冠肺炎每周仍新增超過200例確診，但XBB疫苗全國接種率截至上月底僅約11%，跟先前舊版疫苗打3劑的高涵蓋率落差大。各地方政府祭出好禮催打，雲林衛生所致贈65歲以上接種者1只近千元精美不沾鍋，台南市衛生局「接種宣導品」送過電子體溫計，只是整體接種意願仍低。

衛福部疾管署上月28日發布，5月21至27日新增241例COVID-19本土確定病例、23例死亡，前一周14至20日則新增238例、20例死亡相當，累積死亡個案中65歲以上占90%；新冠XBB疫苗迄今全國接種率11.28%，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約293.8萬劑、Novavax XBB疫苗約5.8萬劑。

衛福部原目標5月底前將施打率提高至20%，持續透過專案計畫補助各縣市政府設疫苗接種站及相關推廣、業務費，藉此帶動接種率，各縣市為達到中央要求紛紛出奇招，提供醬油禮盒、鍋具等宣導品，幾乎天天舉辦疫苗接種活動，還有地方政府要求各區醫療院所開設Covid特別門診。

雲林縣水林衛生所5月19日舉辦社區活動，把疫苗注射整併到社區老人檢建項目之中，並準備市價近千元的不沾鍋、成串衛生紙，65歲以上施打者可送1只精美不沾鍋，65歲以下則送1串「財神衛生紙」，73歲陳先生和妻子被不沾鍋催出門，一起施打疫苗，兩人各獲1只精美不沾鍋。

嘉義市衛生局表示，之前有用禮券獎勵施打，禮券都用完了，目前送宣導品，包括體溫計或廠商協助的蔬果等，也已與學校、照服機構合作安排施打，30人以上機關團體也會派員幫施打。

台南市衛生局指出，針對不同族群提供不同品項的精美宣導品，讓轄區衛生所在疫苗設站時贈送，包含保鮮盒、洗手紙、鉛筆盒、環保袋、保溫袋等等，且施打方便，除設有南打疫苗平台讓民眾預約，平時及假日也設有疫苗接種站及合約院所，提供隨到隨打的服務。

地方衛生單位人員說，有向疾管署反映，民眾覺得新冠肺炎已猶如感冒，施打率不高，但中央仍維持20%接種率的要求，之前預算比較多時，還能送五百元禮券、鍋具催打，但現在補助經費也少，單一宣導品預算頂多200元，雲林縣之前祭出滴雞精催打，部分鄉鎮還送不完，想得到的方式都做了，不知道還能做什麼催打。

1名50多歲南部男子說，疫情嚴峻期間施打過3劑疫苗後，也就沒有再去打疫苗，因為疫情解封後，生活都已正常，連口罩也很少戴，所以沒再施打疫苗。