快訊

母陳屍住家頂樓…唐治平喝到爛醉「沒反應」 昔經紀人不捨：他傻住了

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠每周新增逾200例確診…各地出奇招催打XBB疫苗 全台接種率僅11%

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌李宗祐萬于甄／連線即時報導
地方政府祭出好禮催打新冠肺炎XBB疫苗，雲林有衛生所先前致贈65歲以上接種者1只精美不沾鍋。記者蔡維斌／攝影
地方政府祭出好禮催打新冠肺炎XBB疫苗，雲林有衛生所先前致贈65歲以上接種者1只精美不沾鍋。記者蔡維斌／攝影

新冠肺炎每周仍新增超過200例確診，但XBB疫苗全國接種率截至上月底僅約11%，跟先前舊版疫苗打3劑的高涵蓋率落差大。各地方政府祭出好禮催打，雲林衛生所致贈65歲以上接種者1只近千元精美不沾鍋，台南市衛生局「接種宣導品」送過電子體溫計，只是整體接種意願仍低。

衛福部疾管署上月28日發布，5月21至27日新增241例COVID-19本土確定病例、23例死亡，前一周14至20日則新增238例、20例死亡相當，累積死亡個案中65歲以上占90%；新冠XBB疫苗迄今全國接種率11.28%，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約293.8萬劑、Novavax XBB疫苗約5.8萬劑。

衛福部原目標5月底前將施打率提高至20%，持續透過專案計畫補助各縣市政府設疫苗接種站及相關推廣、業務費，藉此帶動接種率，各縣市為達到中央要求紛紛出奇招，提供醬油禮盒、鍋具等宣導品，幾乎天天舉辦疫苗接種活動，還有地方政府要求各區醫療院所開設Covid特別門診。

雲林縣水林衛生所5月19日舉辦社區活動，把疫苗注射整併到社區老人檢建項目之中，並準備市價近千元的不沾鍋、成串衛生紙，65歲以上施打者可送1只精美不沾鍋，65歲以下則送1串「財神衛生紙」，73歲陳先生和妻子被不沾鍋催出門，一起施打疫苗，兩人各獲1只精美不沾鍋。

嘉義市衛生局表示，之前有用禮券獎勵施打，禮券都用完了，目前送宣導品，包括體溫計或廠商協助的蔬果等，也已與學校、照服機構合作安排施打，30人以上機關團體也會派員幫施打。

台南市衛生局指出，針對不同族群提供不同品項的精美宣導品，讓轄區衛生所在疫苗設站時贈送，包含保鮮盒、洗手紙、鉛筆盒、環保袋、保溫袋等等，且施打方便，除設有南打疫苗平台讓民眾預約，平時及假日也設有疫苗接種站及合約院所，提供隨到隨打的服務。

地方衛生單位人員說，有向疾管署反映，民眾覺得新冠肺炎已猶如感冒，施打率不高，但中央仍維持20%接種率的要求，之前預算比較多時，還能送五百元禮券、鍋具催打，但現在補助經費也少，單一宣導品預算頂多200元，雲林縣之前祭出滴雞精催打，部分鄉鎮還送不完，想得到的方式都做了，不知道還能做什麼催打。

1名50多歲南部男子說，疫情嚴峻期間施打過3劑疫苗後，也就沒有再去打疫苗，因為疫情解封後，生活都已正常，連口罩也很少戴，所以沒再施打疫苗。

地方政府祭出好禮催打新冠肺炎XBB疫苗，圖為雲林縣先前接種情形。記者蔡維斌／攝影
地方政府祭出好禮催打新冠肺炎XBB疫苗，圖為雲林縣先前接種情形。記者蔡維斌／攝影

新冠肺炎 疫情 疫苗 確診 衛生局

延伸閱讀

90多歲確診兩周過世 醫師籲仍要打XBB保護「這群人」

XBB施打意願低仍有銷毀 醫師：推動固定月份打新冠疫苗

北市今年第2例M痘本土病例 衛局：40多歲男曾有不安全性行為

地震搜救、安檢港口 7隻搜救犬獲贈1年份疫苗、健檢

相關新聞

罕病治療救命1針4900萬元！健保給付創下年齡最小案例

中山醫學大學附設醫院兒童神經科主任李英齊今天說， 一名新生兒被診斷罹患罕見且致命的SMA脊髓性肌肉萎縮症第一型，經申請健...

躲在棉被吃？維力炸醬麵隱藏吃法 網友分享「神搭配」誰試誰愛上

老牌子「維力炸醬麵」是許多人從小吃到大的知名泡麵之一。有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「維力炸醬麵，你都怎麼吃？」他舉例指出，看是要+1直接做成乾麵吃，或著+2把它當湯麵，還是+3有另外的隱藏吃法呢？他想請大家分享一下自己習慣的吃法。貼文一出，引發網友熱議。

北台僅20度如「入秋」！他怨西瓜來不及長大 眾人預告這天起將熱爆

近日天氣陰雨綿綿，明（5）日起可能迎來長達10天大雨，氣溫受到影響也跟著下降。一名北部網友就分享，這幾天氣溫僅有20度左右，完全沒有夏天的感覺，還害他種的西瓜還沒長大就被迫採收，好奇詢問「氣候異常有什麼八卦嗎？」

花蓮大震後玉山位移變矮了！ 玉管處：5.2公分仍在誤差內

花蓮7.2級大地震後，不少民眾好奇玉山主峰是否出現高度上的變化？玉山國家公園管理處上午表示，經過內政部國土測繪中心最近一...

下雨防蚊！日本腦炎高峰期、登革熱連4周未見本土病例

近期降雨頻繁，易孳生病媒蚊。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內已經連續4周沒有本土登革熱病例，但是同樣是蚊媒傳染的日本...

噁！食藥署端午稽查專案出爐 精釀紅糟竟過期近3年

下周就是端午節了，但選購粽子可要留意了！衛福部食藥署今天公布專案稽查結果，查獲2家業者貯存逾期食品原料或食品添加物，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。