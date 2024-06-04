快訊

母陳屍住家頂樓…唐治平喝到爛醉「沒反應」 昔經紀人不捨：他傻住了

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

躲在棉被吃？維力炸醬麵隱藏吃法 網友分享「神搭配」誰試誰愛上

聯合新聞網／ 綜合報導
維力炸醬麵。示意圖。 圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
維力炸醬麵。示意圖。 圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

老牌子「維力炸醬麵」是許多人從小吃到大的知名泡麵之一。有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「維力炸醬麵，你都怎麼吃？」他舉例指出，看是要+1直接做成乾麵吃，或者+2把它當湯麵，還是+3有另外的隱藏吃法呢？他想請大家分享一下自己習慣的吃法。貼文一出，引發網友熱議。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多老饕紛紛留言「乾麵才好吃」、「乾麵加起司片」、「乾的，湯的是邪魔歪道」、「乾麵吃法，配個菜料，素食版炸醬麵」、「+1煎得蛋白脆脆，蛋黃半熟的荷包蛋」、「+1而且水要瀝很乾，不能有多餘水份」、「+1一瓶蓋的金門58高粱，再攪拌一下」。

也有不少網友回應「2+蛋+蔥花」、「湯的超棒」、「加蛋煮湯超好吃」、「煮成湯的比較好吃」、「一直是用煮的湯麵，加顆蛋更好吃」、「乾麵吃一半，倒到湯裡面繼續吃，一點油都不讓它剩」、「乾麵加黑肉鮪魚，湯麵加帆立貝柱啦」。

還有網友提供隱藏吃法，表示「生吃」、「捏碎乾吃」、「乾+蛋+湯圓」、「維力炸醬+半份中華豆花原味的=麻醬麵，誰試誰愛上」、「+3我都躲在棉被裡面吃」、「+3要加辣椒醬」、「聽說有人加冰淇淋」、「花生醬」。

泡麵 湯麵 維力炸醬麵

延伸閱讀

荔枝有蟲！她崩潰吶喊「為什麼要讓我知道」 網曝陰影：遇過跳出來的

好市多「追劇夯零食」重現江湖 網群喊抵制：超恐怖！送我都不吃

物盡其用…好市多「科克蘭鮮奶盒」製成大型購物袋 網讚爆：還可防水 太強了

不慎一次購入40瓶…好市多「即期養樂多」如何一口氣消化掉？網群傳授一消暑解方

相關新聞

罕病治療救命1針4900萬元！健保給付創下年齡最小案例

中山醫學大學附設醫院兒童神經科主任李英齊今天說， 一名新生兒被診斷罹患罕見且致命的SMA脊髓性肌肉萎縮症第一型，經申請健...

躲在棉被吃？維力炸醬麵隱藏吃法 網友分享「神搭配」誰試誰愛上

老牌子「維力炸醬麵」是許多人從小吃到大的知名泡麵之一。有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「維力炸醬麵，你都怎麼吃？」他舉例指出，看是要+1直接做成乾麵吃，或著+2把它當湯麵，還是+3有另外的隱藏吃法呢？他想請大家分享一下自己習慣的吃法。貼文一出，引發網友熱議。

北台僅20度如「入秋」！他怨西瓜來不及長大 眾人預告這天起將熱爆

近日天氣陰雨綿綿，明（5）日起可能迎來長達10天大雨，氣溫受到影響也跟著下降。一名北部網友就分享，這幾天氣溫僅有20度左右，完全沒有夏天的感覺，還害他種的西瓜還沒長大就被迫採收，好奇詢問「氣候異常有什麼八卦嗎？」

花蓮大震後玉山位移變矮了！ 玉管處：5.2公分仍在誤差內

花蓮7.2級大地震後，不少民眾好奇玉山主峰是否出現高度上的變化？玉山國家公園管理處上午表示，經過內政部國土測繪中心最近一...

下雨防蚊！日本腦炎高峰期、登革熱連4周未見本土病例

近期降雨頻繁，易孳生病媒蚊。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內已經連續4周沒有本土登革熱病例，但是同樣是蚊媒傳染的日本...

噁！食藥署端午稽查專案出爐 精釀紅糟竟過期近3年

下周就是端午節了，但選購粽子可要留意了！衛福部食藥署今天公布專案稽查結果，查獲2家業者貯存逾期食品原料或食品添加物，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。