躲在棉被吃？維力炸醬麵隱藏吃法 網友分享「神搭配」誰試誰愛上

老牌子「維力炸醬麵」是許多人從小吃到大的知名泡麵之一。有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「維力炸醬麵，你都怎麼吃？」他舉例指出，看是要+1直接做成乾麵吃，或者+2把它當湯麵，還是+3有另外的隱藏吃法呢？他想請大家分享一下自己習慣的吃法。貼文一出，引發網友熱議。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多老饕紛紛留言「乾麵才好吃」、「乾麵加起司片」、「乾的，湯的是邪魔歪道」、「乾麵吃法，配個菜料，素食版炸醬麵」、「+1煎得蛋白脆脆，蛋黃半熟的荷包蛋」、「+1而且水要瀝很乾，不能有多餘水份」、「+1一瓶蓋的金門58高粱，再攪拌一下」。

也有不少網友回應「2+蛋+蔥花」、「湯的超棒」、「加蛋煮湯超好吃」、「煮成湯的比較好吃」、「一直是用煮的湯麵，加顆蛋更好吃」、「乾麵吃一半，倒到湯裡面繼續吃，一點油都不讓它剩」、「乾麵加黑肉鮪魚，湯麵加帆立貝柱啦」。

還有網友提供隱藏吃法，表示「生吃」、「捏碎乾吃」、「乾+蛋+湯圓」、「維力炸醬+半份中華豆花原味的=麻醬麵，誰試誰愛上」、「+3我都躲在棉被裡面吃」、「+3要加辣椒醬」、「聽說有人加冰淇淋」、「花生醬」。