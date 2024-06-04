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花蓮大震後玉山位移變矮了！ 玉山處：5.2公分仍在誤差內

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山主峰是台灣最高峰，四面皆是碎石陡坡、陡壁危崖，花蓮7.2級大地震後竟然變矮了5.2公分。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰是台灣最高峰，四面皆是碎石陡坡、陡壁危崖，花蓮7.2級大地震後竟然變矮了5.2公分。圖／玉山國家公園提供

花蓮7.2級大地震後，不少民眾好奇玉山主峰是否出現高度上的變化？玉山國家公園管理處上午表示，經過內政部國土測繪中心最近一次的精準量測，玉山主峰正高海拔仍為3952.433公尺，但與去年11月的測量降低了5.2公分、與去年5月相較則降低了1.7公分。

玉管處指出，內政部國土測繪中心每年5月跟11月都會上山測量，2024年最新測量時間為5月8日，與去年11月測量降低5.2公分、與去年5月相較則矮了1.7公分；依照10年來為玉山量身高的數值來看，高低變化並不大，都在測量誤差內，顯示並無顯著變化，為求更精準，測繪中心表示短時間內會採用不同的測量技術再量一次。

玉山國家公園指出，玉山主峰向來是台灣精神的表徵，近年來登玉山相當盛行，每年國內外有超過50萬人申請登山入園，但受到全島地處歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊聚合的地帶影響，每年仍以8公分的速率沿西北西方向移動，花蓮7.2級大地震後，山友關切玉山主峰是否有漸漸長高的趨勢。

副處長邦卡兒．海放南說，造山運動，還有測量技術更精準，這些都會讓玉山身高出現變化，玉山處於中央山脈最高峰，會造成變矮的原因無法說明，然而山脈大多為破碎地形，歷來觀察大地震後雖會有位移，但也容易造成山體的崩落，雖有5.2公分的落差，但還都在合理誤差範圍內，請國人不用擔心。

依照內政部國土測繪中心資訊指出，經分析地震前後45小時，花蓮震央附近基準站位移的量級，發現最大抬升量為花蓮站（HUAL）約45.1公分、水平位移量約8.1公分，因而5月間以幾何高變化量監測玉山高度變化情形，測到的高度均為3952公尺上下，也是目前技術所及所能得到的最精準結果。

玉山主峰是台灣最高峰，四面皆是碎石陡坡、陡壁危崖，花蓮7.2級大地震後竟然變矮了5.2公分。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰是台灣最高峰，四面皆是碎石陡坡、陡壁危崖，花蓮7.2級大地震後竟然變矮了5.2公分。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰是台灣最高峰，四面皆是碎石陡坡、陡壁危崖，花蓮7.2級大地震後竟然變矮了5.2公分。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰是台灣最高峰，四面皆是碎石陡坡、陡壁危崖，花蓮7.2級大地震後竟然變矮了5.2公分。圖／玉山國家公園提供

地震 玉山主峰 花蓮

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