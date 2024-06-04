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再生醫療法三讀 醫改會籲完善民眾知情權及救濟

中央社／ 台北4日電
全球生技醫療領域發展迅速，衛生福利部推動再生醫療立法，今天三讀通過。本報資料照片
全球生技醫療領域發展迅速，衛生福利部推動再生醫療立法，今天三讀通過。本報資料照片

全球生技醫療領域發展迅速，衛生福利部推動再生醫療立法，今天三讀通過。醫改會呼籲，應儘速更加完善民眾知情權及救濟兩部分，讓再生醫療正向發展，民眾權益獲充足保障。

立法院會今天三讀通過再生醫療法，條文明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，但恩慈治療有條件免完成人體試驗。為避免無行為能力者被迫提供細胞，代理人做決定應經公證，且胎兒禁止為細胞、組織提供者。

消息一出，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠告訴中央社記者，高興之餘，因為這部法案涵蓋新藥科技發展、病人權益、安全風險及醫療倫理等多層面，呼籲在民眾的知情權及救濟這兩塊，應儘速更加完善。

林雅惠指出，現行救濟方式僅針對重傷跟死亡，民眾端本來就存在因果舉證的困難，更何況涉及新醫療科技，加上限縮在重傷跟死亡，換言之不良反應導致的一般傷害無法適用，恐讓民眾看得到、用不到。

在民眾知情權上，林雅惠認為可從2管道著手強化，首先是建立供民眾查詢的平台，以了解相關再生醫療技術是否經官方核准，已有非常多類似平台，例如健保署建置的自費醫材比價網等，有助民眾了解實際開放情況。

另外就是資訊公開部分，林雅惠表示，雖然規定每年提出結果報告，但以5月時衛福部公布的特定細胞治療技術實施情況為例，從癌別、期別到資訊等相關內容非常少，跟民眾期待的內容落差過大，應加以檢討。

「很多人是傾家蕩產買一個希望。」林雅惠表示，再生醫療代價非常高昂，最大宗使用者是癌症病人，如同其立法說明，考量再生醫療風險性與不確定性，其執行應採較嚴謹控管機制。

林雅惠強調，若能更加完善救濟或民眾知情權，才會對病人的醫療決策評估真正有幫助，以及民眾自我把關，包括療程是否合法、合理、效益如何等，讓再生醫療正向發展，民眾權益獲得更充足保障。

衛福部次長林靜儀則在臉書發文表示，「感謝大院三讀通過再生醫療法，建立促進再生醫療專業發展，並規範再生醫療技術施行專業行為的法律制度。」

再生技術 再生醫療法草案 立法院 衛福部 風險

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