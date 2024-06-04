已裁罰8案！端午節慎防非洲豬瘟 卓榮泰要求嚴守邊境

端午節將至，民眾開始採買各式粽子及相關產品。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，非洲豬瘟疫情已擴散至世界80國，今年更新增蒙特內哥羅等3歐洲國家，而我國也持續自鄰近國家檢出豬瘟病毒核酸，顯示疫情未見停歇，呼籲國人寄送應節禮品要注意防檢疫規定。

應變中心召集人、行政院長卓榮泰今在交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、財政部長莊翠雲等人的陪同下，前往台北郵件處理中心，視察國際郵包查驗管制措施。卓榮泰表示，本周因應端午節郵包量將增加，呼籲第一線人員務必嚴守國際安全，讓國人能安心接收各地的包裹。

卓榮泰指出，自2022年5月20日起「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」公告實施以來，違規輸入豬肉產品案件累計853件。

卓榮泰說，相比2011違規寄送豬肉產品郵包案件數高達722件，今年截至5月26日止查獲111件，情況已好很多，但仍有檢出，就須繼續加強邊境管理；除指示各單位落實邊境管制作業，也呼籲民眾勿網購境外肉類製品，並告知海外親友勿自境外寄遞豬肉產品至台灣。

應變中心表示，非洲豬瘟疫情日前已擴及世界80國，今年更新增蒙特內哥羅、科索沃及阿爾巴尼亞等歐洲國家，非洲國家安哥拉也通報再次發生非洲豬瘟疫情。

農業部防檢署自旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣的豬肉製品，仍持續在來自中國大陸、越南及碳國的樣本中檢出非洲豬瘟病毒核酸，陽性率達9.8％，顯示非洲豬瘟疫情仍未見停歇，目前東亞地區僅日本及我國仍為非洲豬瘟非疫區。

應變中心表示，國際郵件是傳統節慶期間寄送應節禮品主要管道，為防止非洲豬瘟疫情藉由國際郵包寄送的豬肉品傳入我國，農業部於2022年公告實施違規郵包裁罰措施，以加強對國際郵包夾帶豬肉品的管理，若首次違規寄送將裁罰20萬，第2次（含以上）裁罰100萬。

應變中心表示，自公告當年5月20日實施違規郵包裁罰措施後，迄今至5月26日已裁罰8案13件，經歷年統計結果，不合格案件已有下降趨勢；因應即將到來的端午節可能增加違規輸入郵包提升引入非洲豬瘟疫情風險，邊境將全力防範、嚴格把關。