美客來台達疫前87% 觀光署3場觀光推廣會布局北美市場

去年美國來台旅客52萬9532人次，已達疫情前87%，其中逾5成目的為觀光，為全球來台旅遊市場第4名。今年6月起，中華航空、星宇航空與達美航空陸續佈點西雅圖，北美直飛台灣航班將每周達約160班。觀光署看好北美客過境旅遊潛力顯著，近日與旅行社、航空公司赴西雅圖、洛杉磯、舊金山辦理舉辦台灣觀光推廣會。

觀光署指出，隨著綿密區域航網擴張，台灣作為北美客過境與觀光旅遊目的潛力顯著，針對北美，特別是美國西岸龐大客源，觀光署偕同台北市政府觀光傳播局、旅行社、航空公司6月2日至9日赴美國西雅圖、洛杉磯、舊金山辦理舉辦3場B2B台灣觀光推廣會。

觀光署表示，此次推廣會邀請國際級紙雕師洪新富帶來台灣特有種生態摺紙互動、彩繪師曾炎輝的絹扇繪製教學。近90年歷史的宜蘭製茶老店鹿苑茶莊，以茶辦桌方式分享台灣好茶韻味；另有承載台灣百年木器窗花工藝的手作「台灣木器窗花杯墊」，讓當地業者一探台灣花窗紋飾的文化之美。

台灣代表團此次出訪也積極推動美國業者來台踩線，提供中華航空、長榮航空贊助的多張台灣至北美來回機票抽獎觀光署長周永暉也前往臨洛杉磯場次激勵雙邊業者，加強台美兩地旅遊業者合作商談，展示全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」。