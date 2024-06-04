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東湧燈塔120周年7月1日慶祝點燈 盼吸引上萬旅客觀光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
東引島燈塔守護我國北疆將迎120周年，交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府等單位舉辦「閃耀雙甲子，東引展風華」系列活動。記者周湘芸／攝影
東引島燈塔守護我國北疆將迎120周年，交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府等單位舉辦「閃耀雙甲子，東引展風華」系列活動。記者周湘芸／攝影

東引島燈塔（又名東湧燈塔）守護我國北疆將迎120周年，交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府等單位舉辦「閃耀雙甲子，東引展風華」系列活動。航港局長葉協隆指出，此次實體活動7月1日將在東引島舉辦，有手作工作坊、市集展售、慶祝點燈儀式及燈塔之夜音樂會，希望帶動馬祖及東引上萬人次觀光。

葉協隆表示，東湧燈塔除了作為東引島的精神指標，也與當地居民有著深厚且緊密的聯繫，120年來，燈塔守護著北疆，也承載人們對於歷史記憶和傳統情感的連結。此次活動期望以東湧燈塔為核心，結合東引鄉歷史人文及觀光資源，希望帶來上萬的觀光人潮。

航港局指出，「閃耀雙甲子，東引展風華」東湧燈塔120周年慶祝活動7月1日將在東引島舉辦，於東引遊客中心有手作工作坊、忠誠門有市集展售、傍晚於東湧燈塔舉辦120周年慶祝點燈儀式，續於忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會。

航港局也說，此次活動結合線上、線下及當地旅遊資源策劃一系列旅遊體驗，6月11日率先於活動粉絲專頁「東引漫遊計畫Roaming DongYin」發布老照片徵集活動，有機會抽活動T-shirt、斜背帆布袋及漁夫帽。此外，基隆西岸碼頭候船室、新臺馬輪大廳、東引遊客中心及東湧燈塔展覽室，皆設有特色明信片集章點，也有機會取得抽獎資格。

另外，7月至8月底透過活動粉絲專頁所發布的遊程推廣貼文，留言並分享後，將提供5組燈塔獨家導覽遊程含來回船票的抽獎機會。

航港局也說，東湧燈塔展覽室、中路老街、林家公館及水下考古博物館設置特色藝文展覽等系列活動將持續至10月底，民眾至任一展點拍照，並於社群媒體分享，可於東引遊客中心換得木質燈塔明信片。6月29日至7月1日配合新台馬輪進港，清晨也將施放低空煙火。此外，7月底至8月底基隆候船室配合「仲夏藍色鯨奇:海上導覽活動」，設計海洋教育、小朋友燈塔DIY互動導覽布展。

燈塔 航港局

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