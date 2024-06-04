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福建踩線團喊卡 連江議長嘆可惜：盼陸客填補旅宿空缺

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
先前大陸福建旅行業踩線團原訂6月10日要到馬祖旅遊，不料又臨時喊卡。本報資料照片
先前大陸福建旅行業踩線團原訂6月10日要到馬祖旅遊，不料又臨時喊卡。本報資料照片

先前大陸福建旅行業踩線團原訂6月10日要到馬祖旅遊，不料又臨時喊卡。東引島7月將舉辦「閃耀雙甲子，東引展風華」系列活動，航港局長葉協隆今被問到是否盼吸引陸客到訪，他僅說，航運配合都沒問題。連江縣議長張永江則說，中央說要對等，但大陸若有1億人來台灣，那台灣哪來的1億人到大陸？業者都很期待陸客能填補住宿空缺。

兩岸觀光至今仍未完全開放，大陸先前宣布將開放福建居民到馬祖旅遊，近日傳出福州旅遊業者原定6月10日將赴馬祖踩線，不料在我國行政院宣布6月組團赴陸禁團令「放寬不解禁」後，踩線團又發函喊卡延期，引發聯想。

葉協隆今被問到是否盼吸引陸客到訪馬祖觀光活動，他表示，這涉及兩岸政策，目前馬祖小三通都非常順暢，只要在符合規定情形下，航運的配合都沒問題。

張永江今出席活動受訪表示，先前福建團喊卡確實蠻可惜的，馬祖當地目前可供3、4000人住宿，雖然疫情前大陸到馬祖旅遊的旅客不到一成，但疫情後不少導遊、遊覽車業者看好當地觀光紛紛進駐，至今住房率僅在7成多左右，業者都很期待陸客能來填補2成多的空缺。

張永江也說，中央常說要對等，但大陸若有1億人來台灣，那台灣哪來的1億人到大陸？希望還是不要把政治扯到觀光上，讓民間都有錢賺。

張永江表示，現在往返台北-馬祖的南北之星單趟可載300多人，未來還希望能推動2、3千噸的大船，單趟可載600多人，也可供1千多人住宿，帶動當地觀光。

兩岸政策 陸客 馬祖

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