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台灣步道守護網啟動 推水泥步道負成長

中央社／ 台北4日電

6月5日是聯合國世界環境日，台灣千里步道協會今天攜手近40個團體宣布「iTrail.tw 台灣步道守護網」啟動，邀公民用手機拍照上傳步道問題，推動水泥步道負成長、消除各奇景。

結合企業社會責任參與，包含大亞電纜美麗家園基金會贊助、拾穗者文化與智紳公司提供專業協助，台灣千里步道協會今天召開記者會，與公民科學、環境保育、登山健行、山難救助、童軍、社區大學、戶外用品企業等近40個團體，攜手宣布「iTrail.tw 台灣步道守護網」啟動。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙指出，2012年全國環境NGO會議上發起「天然步道零損失，水泥步道零成長」的郊山守護行動，由接受專業訓練的志工踏訪雙北200多條郊山步道，結果發現台北市水泥步道高達74%、天然步道僅1成，引起高度關注，因而催生台灣步道日的發起。

徐銘謙說，10年後的今天，輔以疫後有更多人走向山林，由於踩踏加劇水土流失、沖蝕，使得山林、步道面臨更多劣化問題，因此希望全民一起使用手機開啟「 iTrail.tw 台灣步道守護網」，將步道問題拍照上傳，並選擇問題類型，即可完成回報。

徐銘謙說，如果身處沒有網路環境，可使用「儲存草稿」功能，等有網路時再上傳；集結的資料，會被分析熱點，並聯繫主管機關改善步道環境。

台灣千里步道協會執行長周聖心表示，繼「天然步道零損失，水泥步道零成長」的推動後，更進一步要推動的是「水泥步道負成長」。

相對於記者會現場將生態畫家陳一銘的畫作「山徑」，譽為美好的山林、步道原貌；國內人為施作步道則出現各種奇景，徐銘謙舉例，像是做成章魚腳、被人為占用、男女分開走步道、鋪上某品牌輪胎，甚至用廢棄螢幕築成牆與階梯等，盼結合公民力量恢復面貌。

演員連俞涵也受邀出席記者會，她提到，在自然環境中成長的她很親近自然，但每次爬山都會看到浴缸等各種奇怪景象，應恢復無痕山林的原始自然風貌。

人行道

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