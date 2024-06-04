北市今年第2例M痘本土病例 衛局：40多歲男曾有不安全性行為
M痘（猴痘）疫情蔓延至北市，台北市衛生局今公布今年第2例本土病例，40多歲本國籍男性，居住北市，未曾接種M痘疫苗，5月22日出現發燒、肌肉痠痛、鼠蹊部紅疹及毛囊炎等症狀，30日就醫後採檢通報、31日確診，該個案無國外旅遊史，但曾有不安全性行為，目前居家自主健康管理。
衛生局指出，M痘可透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液，如親密接觸的性行為、擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸，造成人與人之間的傳染。M痘高風險族群包含近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，以及過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者。
北市去年累計61例確診，包含6例境外移入、55例本土病例；今年2例均為本土病例。衛生局說，M痘病毒持續變異，去年9月出現新的Ib分支病毒株，更具人際傳播風險，目前國內雖未檢出M痘新病毒株，但民眾面對M痘疫情仍不可掉以輕心。接種疫苗是預防M痘感染最有效方式。
北市M痘疫苗合作醫療院所，現有17家提供接種服務，其中夜間門診計4診次、假日門診計6診次。截至昨天，北市已接種M痘疫苗2萬9609人次，其中第1劑接種1萬6372人次、第2劑接種1萬3237人次。
衛生局呼籲，高風險民眾儘速完成2劑疫苗接種；接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4至8成，完成接種2劑疫苗則可高達9成保護力，且接種M痘疫苗的個案若發病，其症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，康復速度也較迅速，可有效降低併發重症風險。
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