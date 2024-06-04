北台僅20度如「入秋」！他怨西瓜來不及長大 眾人預告這天起將熱爆

近日天氣陰雨綿綿，明（5）日起可能迎來長達10天大雨，氣溫受到影響也跟著下降。一名北部網友就分享，這幾天氣溫僅有20度左右，完全沒有夏天的感覺，還害他種的西瓜還沒長大就被迫採收，好奇詢問：「氣候異常有什麼八卦嗎？」

原PO今（4）日在PTT發文表示，北台灣現在氣溫只有大約20度，室外風吹十分涼爽，絲毫沒有過往炎熱夏日的感覺，異常氣候也害得他種的西瓜，才小小一顆就被採收，「兩個月前的4月熱到不行，現在是準備入秋了嗎？」

原PO貼出自己種的西瓜，嘆還來不及長大就得採收。圖／擷自PTT

文章引起討論，網友也紛紛抱怨，「不知道在冷什麼」、「有時候超熱有時候又冷」、「再過一陣子就會熱到炸了」、「我的美濃瓜每次都剛好種植、開花、採收三個階段下大雨，衰爆了」。有些人則認為現在的溫度很舒服，「夏天都這種天氣多好」、「這種天氣很棒」、「不用開冷氣，幫你省錢不好嗎」。

有網友指出，此波低溫受到鋒面影響，「端午節」大概會是氣溫的分水嶺，「大約四年沒有滯留鋒了，北部人都忘了吧」、「沒過端午都不能收被子」、「端午節沒過，天氣都是隨時會轉涼」、「端午過後準備熱爆」、「真的是要過端午才真正夏天，每年都這樣，有夠準的」。