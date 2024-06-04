快訊

股后世芯是散戶怕的KY股 為何卻受亞馬遜貝佐斯青睞？

遭酸誤傷友軍 中捷「雨傘哥」還原事發經過：驚恐錯打

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

蕭邦國際鋼琴大賽三獎得主 賈西亞首訪台風格獨特

中央社／ 台北4日電

2021年蕭邦國際鋼琴大賽三獎得主西班牙鋼琴家馬丁．賈西亞．賈西亞兼具傳統又自帶個人風格，他也是首位打進蕭邦鋼琴大賽決賽的西班牙鋼琴家，音樂會不斷，今晚將在國家音樂廳舉行演出。

蕭邦鋼琴大賽是競爭激烈的一級國際音樂賽事，但除了得名之外，音樂會邀演續航力更是未來音樂生涯成功與否的關鍵。馬丁．賈西亞．賈西亞（MartínGarcía García）不但拿到蕭邦大賽三獎，也是協奏曲獎得主，得的雖然不是首獎，但無損其音樂光芒，他說，他現在最需要的就是「適應時差的能力」。

賈西亞的名字中有兩個García，鵬博藝術總經理徐鵬博接受中央社記者訪問時表示，在填寫相關資料時，不確定其姓氏到底是兩個García，還是一個García，「我們寫信問了經紀人，經紀人很快回信，而且回答得很詳細，第一個García是來自父親的姓氏，第二個García是來自母親的姓氏，兩者並用。」

賈西亞今年27歲，曾拿過紐約國際鋼琴音樂節冠軍，在還沒摘下2021年克里夫蘭國際鋼琴大賽首獎以及同年華沙蕭邦國際鋼琴大賽三獎之前，他早已是廣受國際樂壇關注的新星。

賈西亞透過鵬博藝術發布的新聞資料表示，光是2022年，他搭乘超過200趟航班，「如果我可以選擇有什麼超能力，我希望有立刻即適應時差的能力，雖然這看起來不像超能力，但確實是我目前需要的。」

賈西亞表示，有人認為蕭邦的音樂是全然的黑暗與絕望，但他並不認同，「蕭邦就像一枚硬幣，具有黑暗、光明的正反兩面。而我在曲目安排上也都會注意這一點，不會讓全場音樂會的整體曲目呈現過分地偏袒某個面向，使聽眾聽完後心情跌到谷底，或喜上雲霄。」

賈西亞認為，蕭邦的鋼琴作品與貝多芬、巴赫在創作上有很深的淵源，「他的自由度是建立在前兩位作曲家既有的和聲、對位基礎上，甚至包括巴洛克早期音樂的對位手法，進而發展成自己的語言。」賈西亞說，蕭邦的創作技法並非無限自由，「反倒因為有層層限制，才能為他的傷感注入凝聚力傳遞給樂迷。」

「蕭邦大賽三獎暨協奏曲獎得主－賈西亞．賈西亞鋼琴獨奏會」今晚將在台北國家音樂廳演出。曲目包括蕭邦「波蘭舞曲」、「船歌」、「前奏曲」及「第二號鋼琴奏鳴曲」；下半場則帶來布拉姆斯「f小調第三號鋼琴奏鳴曲」等。

音樂會

延伸閱讀

就是這道女神光！回顧2024坎城紅毯一身閃耀她最美

蕭邦坎城晚宴薈萃高訂服裝與珠寶 伊娃葛林火辣搶鏡

坎城紅毯吹簡約風 大咖女神一身黑白珠寶襯美顏

最美骨董車賽事Mille Miglia 2024限量表 致敬傳奇車手

相關新聞

3-4期統一發票誕生17位千萬富翁！ 幸運兒買了什麼看這裡

財政部今日公布113年3-4期統一發票大獎張數，1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎發票開出16張。最幸運的在彰...

醫院關床問題紙包不住火 蘇一峰：衛福部罐頭回應又來了

新冠疫情過後，民眾延遲就醫，造成就醫情形暴增，而部分護理人員也因不堪負荷，選擇離職，醫院為符合護病比，以關病床的方式因應...

客人浴室大便臭爆…領隊無奈買單「特別清潔費」7萬多日幣 網驚：排水孔塞住了？

有些人可能會在洗澡時偷偷尿尿，但如果是大便呢？日前有一名網友發文爆料，他到日本旅遊時，遇到上一團有人不小心在浴室上大號，因此被飯店要求付「特別清潔費」70,400日幣的事件，讓他感到無言，也引發網友熱議，直呼：「很噁心！」

今各地轉多雲時晴 吳德榮：周四鋒面快速掠過、各地有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面南移至呂宋島、強度減弱，台灣上空的殘...

酷澎又翻車！韓式辣椒粉農藥超標 ISAAC酸黃瓜防腐劑也違規

酷澎進口產品又翻車！衛福部食藥署今天公布，酷澎從韓國輸入的「SUN VILLAGE 韓式辣椒粉」，共被檢出3項農藥超標，...

寶可夢機台夯 憂心小朋友沉迷機台？家長提解方分享經驗

寶可夢不論大人小孩都喜歡，被問到是否擔心小孩沈迷玩機台？新北一位家長表示，孩子曾很愛玩，但是「手上完全沒卡牌很想搜集」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。