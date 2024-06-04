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4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

聯合新聞網／ 綜合報導
放屁示意圖／ingimage
放屁示意圖／ingimage

放屁是人體的正常生理反應，不過如果頻率太高或是味道太濃，就得調整飲食習慣。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，四種人容易放臭屁，可以多多攝取十字花科蔬菜，如高麗菜、花椰菜等來改善。

蕭瑋霖在臉書貼出短影音，分享放屁很臭的四種人。

第一種：愛吃特殊食材的人，如蒜頭、青蔥、洋蔥，這些蔬菜可能含有烯丙基二硫的物質，在體內會轉化為甲基烯丙基硫醚，進而造成臭味

第二種：愛吃炸物的人，因為油脂在腸道中滯留的時間比較長，過度加熱的油會氧化，產生不飽和醛，也可能會造成臭味。

第三種健身的人，這類人通常蛋白質吃比較多，而蛋白質分解成胺基酸後，可能因腸道中細菌作用，轉變為吲哚及糞臭素，造成臭味。

第四種：長時間便秘的人，可能因為腸道中細菌的影響，使糞便中未消化的營養素再次發酵。

蕭瑋霖也說，最好的改善方式就是減少攝取容易產氣的食物，像地瓜、豆製品有寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產生氣體。除此之外，而如果腸胃道不舒服，乳製品也建議要避免。

蕭瑋霖並推薦十字花科蔬菜，像是高麗菜、花椰菜等。不過他也強調，雖然這些蔬菜被稱為抗癌聖品，但因為含有硫化物，所以如果有脹氣的情況，也可以先避免。

健身 營養師 臭味 蛋白質 高麗菜

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