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出現黃疸是身體異常警訊 盡速就醫才能揪出病因

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
李斯凱醫師提醒，黃疸是身體異常的警訊，一定要及早就醫，揪出病因。圖／大千綜合醫院提供
李斯凱醫師提醒，黃疸是身體異常的警訊，一定要及早就醫，揪出病因。圖／大千綜合醫院提供

71歲老翁是B型肝炎病人，因出現右上腹間歇性鈍痛、食慾不佳、糞便呈輕度黏稠狀、茶色尿液等症狀，全身外觀也逐漸變黃，就醫發現他的膽管被疑似腫瘤的物體阻塞，導致黃疸。醫師以內視鏡逆行性胰膽管攝影術，進行膽道支架置入術，改善黃疸後，病人再接受手術治療，切片確認為慢性膽管炎，合併不明原因發炎等相關硬化性膽管炎，治療恢復持續在門診追蹤。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，血液中紅血球代謝後的產物「膽紅素」，經由肝臟代謝後會進入膽道，再排入腸道隨糞便排泄出，這過程如出現問題，膽紅素將無法順利排出體外，因此會在體內引發黃疸。

要緩解黃疸必須先找出引發的原因，黃疸發生的可能原因包括感染或藥物引起溶血，導致膽紅素製造過多而無法排出；嚴重肝炎讓肝細胞受損，使膽紅素無法順利排出；膽道因結石或腫瘤引起膽道阻塞，影響膽紅素排泄。

李斯凱表示，黃疸發生的原因不同，出現的症狀也會有差異；肝炎病人會有惡心、食慾不振、倦怠等狀況；膽道結石可能有發燒、右上腹疼痛、感染等問題；如果是腫瘤引起，會合併明顯的體重減輕情形。透過症狀及檢查找出病因後，才能對症下藥或安排手術治療。

李斯凱提醒，黃疸是身體異常的一種警訊，當皮膚異常呈現黃褐色或眼白變黃時，切不可輕忽，一定要及早就醫，找出疾病發生的原因。

71歲老翁膽管阻塞，醫師進行膽道支架置入術（紅圈處）後，順利改善黃疸問題。圖／大千綜合醫院提供
71歲老翁膽管阻塞，醫師進行膽道支架置入術（紅圈處）後，順利改善黃疸問題。圖／大千綜合醫院提供
李斯凱醫師指出，病人的膽管被阻塞，導致引起黃疸問題。圖／大千綜合醫院提供
李斯凱醫師指出，病人的膽管被阻塞，導致引起黃疸問題。圖／大千綜合醫院提供

B型肝炎 肝臟 腫瘤 醫師

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