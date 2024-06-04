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來台旅客人數美國排名4 觀光署推動業者來台踩線
根據交通部觀光署統計，去年美國來台旅客為52萬9532人次，是來台旅客市場第4名。觀光署為了帶動美國旅客來台，除赴美宣傳外，也積極推動美國業者來台踩線。
觀光署今天發布新聞稿表示，去年美國來台旅客為52萬9532人次，51.9%目的為觀光，為全球來台旅遊市場第4名。
今年6月起，中華航空、星宇航空與達美航空陸續布點西雅圖，北美直飛台灣航班將每週約達160班，綿密區域航網擴張，台灣作為北美客過境與觀光旅遊目的潛力顯著。
觀光署表示，針對北美，特別是美國西岸龐大客源，觀光署與旅行社、航空公司於2日至9日赴美國西雅圖、洛杉磯、舊金山辦理3場B2B台灣觀光推廣會，並展示全新台灣觀光品牌3.0版TAIWAN–Wavesof Wonder，期望加速雙邊交流，並以全新國際觀光形象促進美西地區觀光客來台動能。
觀光署指出，推廣會匯集台灣文化魅力，包括國際級紙雕師洪新富帶來台灣特有種生態摺紙互動、彩繪師曾炎輝的絹扇繪製教學；近90年歷史的宜蘭製茶老店鹿苑茶莊，以茶辦桌方式分享台灣好茶韻味；另有承載台灣百年木器窗花工藝的手作「台灣木器窗花杯墊」，讓業者一探台灣文化之美。
此外，推廣會也邀請美籍旅遊達人Nae Lynette分享旅台經驗，並分別由曾任2022年台美小姐、2023年美國亞洲小姐的張芳瑜，以及2023年台美小姐宋依珊擔任主持、介紹台灣，讓業者得以不同視角發掘旅台魅力。
觀光署指出，這次推廣會希望開發新商機、維持交流熱度，分享最新觀光資訊及旅遊產品，更積極推動美國業者來台踩線，加強雙邊旅遊互動與交流，為來台旅遊持續發展注入新動力。
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