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端午國道南向尖峰估為平日1.4倍 高公局籲利用替代道路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
為維持連假期間國道合理服務水準，高公局建議可多利用替代道路。圖/高公局提供
為維持連假期間國道合理服務水準，高公局建議可多利用替代道路。圖/高公局提供

今年端午節連假將至，高速公路局根據歷次連假分析，預估連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約可達平日1.4倍。高公局呼籲，連假期間可改搭公共運輸，或多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。

高公局指出，今年端午連假在西部國道部分，建議6月8日、9日南向用路人早上6時前或中午12時後出發；6月9日、10日中部地區北向用路人上午12時前出發；南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，在國5部分，6月8日、9日南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；6月9日、10日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，另為維持連假期間國道合理服務水準，規劃實施時段性匝道封閉、國5北向高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中6月9至10日將於每日中午12時至晚間9時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再駛入高速公路，並建議連假期間往返新竹及台南地區民眾可多利用台61替代國1、國3，以達分流及避壅塞效益。

國道 替代道路 端午節 連假 高公局 高速公路

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