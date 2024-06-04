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台美簽署糧食安全MOU 建立雙邊機制 推升公私部門合作

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
我國駐美國代表公使姜森與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於美東時間6月3日簽署「台美糧食安全合作備忘錄」。圖/農業部提供
我國駐美國代表公使姜森與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於美東時間6月3日簽署「台美糧食安全合作備忘錄」。圖/農業部提供

美東時間6月3日下午，我國駐美國代表處公使姜森與美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid Larson)簽署「台美糧食安全合作備忘錄」。農業部表示，台美雙方將建立雙邊機制與對話平台，透過公私部門交換生產與需求等相關資訊，討論強化糧食安全策略與相關貿易做法，確保台灣取得穩定且持續供應的穀物，並促進雙邊農產貿易與確保糧食安全。

農業部表示，美國是穀物主要出口國之一，台灣2023年自美國進口黃豆、小麥及玉米約達300萬公噸，占我國年穀物進口量近4成，是我國重要的穀物進口來源國。過去農業部透過APEC等場域及其他國際組織活動，與美國等貿易夥伴共同推動降低糧食損耗，以及關注氣候變遷對農業生產及貿易議題，強化與農產貿易夥伴在公私部門的合作及交流，是確保糧食供應重要工作。

農業部強調，面對全球經濟環境變動、區域軍事衝突與氣候變遷的嚴峻挑戰，維護糧食穩定供應及糧食安全對台灣等糧食淨進口國均為當前重要課題。因此，農業部除推行多項與糧食安全有關的政策及措施，包括維持農業生產資源與環境、開發氣候智能型農業科技，以及加強農業災害救助與保險計畫等，促進農業永續發展與強化食品供應體系，並與理念相近的貿易夥伴，在尊重多元市場機制下，促進公私部門建立信賴的合作關係，建立互惠雙贏與韌性的糧食安全供應鏈。

美國在台協會 農業部 食安

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