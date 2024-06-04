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3-4期統一發票誕生17位千萬富翁！ 幸運兒買了什麼看這裡

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部公布113年3-4期統一發票大獎張數，1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎發票開出16張。圖／本報系資料照片
財政部公布113年3-4期統一發票大獎張數，1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎發票開出16張。圖／本報系資料照片

財政部今日公布113年3-4期統一發票大獎張數，1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎發票開出16張。最幸運的在彰化縣秀水鄉統一超商秀發門市花39元買飲料中千萬獎金。

本期統一超商有4位消費者獲得千萬特別獎，分別在彰化縣秀水鄉秀發門市買39元飲料；高雄市楠梓區鑫建昌門市買51元飲品；新北市永和區秀和門市花50元買鮮食；台南市麻豆區麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。

全家本期千萬特別獎開出1組在松山車站店，消費者花費76元購買全家匠土司及FMC飲料。全聯也有1組特別獎開在樹林八德門市，中獎者消費295元買洗衣精、果汁等商品。OK便利商店千萬特別獎1組開在桃園市大溪康莊店。

200萬特獎得主中，1人在屏東縣萬丹鄉的統一超商丹榮門市購買1090元的CITY CAFE；1人在南投縣草屯鎮京鑫門市購買83元鮮食、統一豆漿、飲料。全家特獎200萬元開出2組，分別鳳山鎮北店以及新竹荷蘭村店開出。全聯特獎為宜蘭冬山香和，中獎者花費641元購買生鮮肉品及蔬果。

賦稅署官員表示，今年3-4月期統一發票中獎號碼已於5月25日下午開出，千萬特別獎中獎號碼為「44140251」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「14715309」。排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為17張及16張。

另外，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「86562747」、「79171152」、「77925523」。本期領獎期間為113年6月6日至113年9月5日。

全家 發票 統一超商

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