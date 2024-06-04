快訊

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

助產業鏈循環 環境部估算塑膠再生料減碳效益

中央社／ 台北4日電

環境部表示，去年更新10項廢電子電器及資訊物品再生料碳足跡係數，取代原生料可減少約139萬噸碳，協助整體產業鏈循環減碳；今年已規劃計算廢塑膠容器回收再生料可達到的減碳效益。

環境部推廣循環經濟，將資源循環視為一種可持續的發展模式，通過最大限度地延長產品和材料的使用壽命，最小化浪費和污染。

環境部資源循環署基金管理會分組長翁文穎告訴中央社記者，循環經濟的方向之一就是將原本認為的廢棄物，做為再生料回到製程。今年會將研究廢塑膠容器等廢棄物，估算再生料的減碳效益。

翁文穎說明，去年已針對10項廢電子電器及廢資訊物品更新再生料碳足跡係數，估算取代原生料效益1年可減少碳排量達139萬餘公噸，從原料減碳，也等於幫助整個產業鏈減碳。

根據環境部資料，廢電子電器及廢資訊用品產品生命週期流程圖，碳足跡更新後碳排放量比10年前調查情形減少15%至32%，減少的原因是台灣電力公司的能源係數逐年降低所致。

根據環境足跡計算結果，有98%以上的環境衝擊來源來自製造生產階段，主要原因是製造生產階段使用較多的能源與資源；若未來想降低再生料廢鐵碳足跡，可朝製造生產階段進行改善，如提升能源效率與提升產品良率等方式，降低對環境衝擊。

減碳 環境部 足跡

延伸閱讀

限時2週！犀牛盾循環概念展松菸登場 見證手機殼回收再生過程

中國生態環境部推新方案 加強碳足跡管理

蔣萬安屬意的方仰寧落馬 藍轟：把台北市長當塑膠 ？

陸加速公布碳足跡核算方法

相關新聞

醫院關床問題紙包不住火 蘇一峰：衛福部罐頭回應又來了

新冠疫情過後，民眾延遲就醫，造成就醫情形暴增，而部分護理人員也因不堪負荷，選擇離職，醫院為符合護病比，以關病床的方式因應...

客人浴室大便臭爆…領隊無奈買單「特別清潔費」7萬多日幣 網驚：排水孔塞住了？

有些人可能會在洗澡時偷偷尿尿，但如果是大便呢？日前有一名網友發文爆料，他到日本旅遊時，遇到上一團有人不小心在浴室上大號，因此被飯店要求付「特別清潔費」70,400日幣的事件，讓他感到無言，也引發網友熱議，直呼：「很噁心！」

今各地轉多雲時晴 吳德榮：周四鋒面快速掠過、各地有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面南移至呂宋島、強度減弱，台灣上空的殘...

寶可夢機台夯 憂心小朋友沉迷機台？家長提解方分享經驗

寶可夢不論大人小孩都喜歡，被問到是否擔心小孩沈迷玩機台？新北一位家長表示，孩子曾很愛玩，但是「手上完全沒卡牌很想搜集」，...

營養師教健康吃粽 低鹽低脂配高纖無負擔

端午節將到，衛福部豐原醫院營養師楊惠茹表示，健康意識抬頭，市面上有越來越多標榜「健康、養生」的粽子，也需要慎重挑選，她提...

工程暴增「營建症候群」激增 肩痛手不舉小心不是五十肩

近年房市景氣、科技業頻擴產，各地營建工程激增，相關症候群開始此起彼落。醫療院所不斷有土水、木工師傅因職業傷害求助。台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。