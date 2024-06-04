助產業鏈循環 環境部估算塑膠再生料減碳效益

環境部表示，去年更新10項廢電子電器及資訊物品再生料碳足跡係數，取代原生料可減少約139萬噸碳，協助整體產業鏈循環減碳；今年已規劃計算廢塑膠容器回收再生料可達到的減碳效益。

環境部推廣循環經濟，將資源循環視為一種可持續的發展模式，通過最大限度地延長產品和材料的使用壽命，最小化浪費和污染。

環境部資源循環署基金管理會分組長翁文穎告訴中央社記者，循環經濟的方向之一就是將原本認為的廢棄物，做為再生料回到製程。今年會將研究廢塑膠容器等廢棄物，估算再生料的減碳效益。

翁文穎說明，去年已針對10項廢電子電器及廢資訊物品更新再生料碳足跡係數，估算取代原生料效益1年可減少碳排量達139萬餘公噸，從原料減碳，也等於幫助整個產業鏈減碳。

根據環境部資料，廢電子電器及廢資訊用品產品生命週期流程圖，碳足跡更新後碳排放量比10年前調查情形減少15%至32%，減少的原因是台灣電力公司的能源係數逐年降低所致。

根據環境足跡計算結果，有98%以上的環境衝擊來源來自製造生產階段，主要原因是製造生產階段使用較多的能源與資源；若未來想降低再生料廢鐵碳足跡，可朝製造生產階段進行改善，如提升能源效率與提升產品良率等方式，降低對環境衝擊。