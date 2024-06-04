台灣人愛吃火鍋「小心沙門氏菌」！ 醫提醒2件事別做：真的很可怕

每年夏天，除了病毒性腸胃炎，也要提防可怕的「沙門氏菌」，小兒科醫師王韋力就提醒，在飲食上要記得避免食用「不熟的蛋奶肉製品」，尤其台灣人愛吃火鍋，更要注意別沾生蛋，還有肉類一定要煮熟再吃，否則「真的很可怕」。

王韋力在臉書粉專分享，日前幫一名孩童看診時，發現小孩可能感染沙門氏菌，請媽媽趕緊送醫，有可能需要住院，但媽媽訝異回應，前天就醫時，急診醫師說只是一般腸胃炎，並不需要住院。

王韋力指出，當時小孩剛開始發燒，也只有輕微的嘔吐腹瀉，醫師診斷一般腸胃炎很合理，但這兩天下來，小孩持續發燒、整天腹痛，拉完也沒有比較舒服，「這個病程看起來就不像是一般病毒性腸胃炎，而且小孩很明顯活動力不佳」。他判斷，小孩有可能是脫水，也可能是細菌性腸胃炎，比如沙門氏菌感染，建議家長趕緊帶小孩掛急診。

聽完醫師建議，當天媽媽便帶孩子到醫院掛急診抽血，確定是沙門氏菌感染，且發炎指數170，需住院治療。王韋力慶幸，「還好媽媽有聽進我的話，沒有延誤病情、造成遺憾」，並告誡民眾，每年夏天除了常見的病毒性腸胃炎，也會有可怕的沙門氏菌，五歲以下幼兒更容易併發菌血症，一定要小心。

王韋力指出，為了提防沙門氏菌，飲食上要注意「避免食用不熟的蛋奶肉製品」。加上台灣人最愛吃火鍋，王韋力就提醒，很多人沙茶醬喜歡加一顆生蛋，「那真的很可怕」，還有肉類一定要煮熟，不要只涮一秒，「很多號稱幾A的肉品，真的沒有你想像中的安全！」