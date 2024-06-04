客人浴室大便臭爆…領隊無奈買單「特別清潔費」7萬多日幣 網驚：排水孔塞住了？

有些人可能會在洗澡時偷偷尿尿，但如果是大便呢？日前有一名網友發文爆料，他到日本旅遊時，遇到上一團有一位客人不小心在浴室上大號，因此被飯店要求付「特別清潔費」70,400日幣的事件，讓他感到無言，也引發網友熱議，直呼：「很噁心！」

有一名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，他們到日本黑部立山五日遊，在第三天5月31日來到輕井澤1130渡假飯店辦理入住時，櫃檯人員拿出前一團的帳單給領隊老王，帳單上面的收費明細特別標註「特別清潔費」為70,400日幣。

原PO透露，這是上一團5月26日那天發生的事情，同樣是黑部立山五日第三天入住這家飯店。其中有一位客人不小心在浴室裡面「上大號」，臭味太重需要清潔，需要兩天的整理時間，導致這間房間兩天沒有辦法賣出去，加上要整理清潔費用，總共損失70,400日幣，於是飯店開出帳單要求要由客人支付。

原PO指出，其實領隊老王是一位旅行社老闆，他自己帶團身兼日本導遊及領隊。根據老王表示，他是回到台灣才收到通知有發生這樣的事情，當時行程都結束了，他也沒有任何理由再去追客人這些事情，所以只好自行吸收買單了。

但不知情的櫃檯人員還跟老王說：「你們客人很快就賠了這筆錢，很不錯的客人喔」，老王只能無奈地回應：「發生這樣的事情，是一個教訓經驗，下次絕對不會讓團員再犯這種不小心的錯誤了。」

文章曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「廁所不能大便？」、「大號要清潔費，這我不是很懂」、「是邊洗澡邊拉屎嗎？」、「是拉在排水孔塞住了嗎？」、「上大號可以上到這麼誇張，是吃了什麼」、「我還真的看過，有人在淋浴間大便，結果屎卡住排水孔排不掉」、「金針菇，我猜是金針菇」。

比較常去日本的網友則解釋「日本通常是浴廁分開」、「應該是浴室沒有馬桶，大號在浴室」、「這可能是在浴缸內上大號」。

同時也有不少網友表示「很瞎ㄟ！還是要通知客人啦，超沒水準」、「哪來的野人？在淋浴間大便？」，還有不少人稱讚老王「很棒的老闆」、「這麼如此負責的旅行社老闆兼導遊，可否告知旅行社名稱，供大家選擇」。