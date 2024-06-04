今各地轉多雲時晴 吳德榮：周四鋒面快速掠過、各地有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面南移至呂宋島、強度減弱，台灣上空的殘餘雲層消散中，北部的弱降水回波也逐漸消散。

截至今清晨4時53分各地區平地最低氣溫，約在18至22度。北部桃園大溪區17.9度、中部台中后里區20度、南部台南白河區22度、東部花蓮壽豐鄉18度。

吳德榮指出，今鋒面南移至呂宋島，台灣各地轉多雲時晴，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；白天氣溫回升，早晚仍偏涼。各地區氣溫，北部18至30度，中部20至32度，南部22至34度，東部18至32度。

吳德榮表示，明天中高層雲移入，且逐漸增厚，各地雲量增多、偶有局部少量飄雨的機率，南部山區午後另有局部陣雨的機率；周四（6日）微弱鋒面快速掠過，雲層結構鬆散、為各地帶來局部短暫雨的機率。

周三、四北台稍偏涼；周五（7日）各地轉多雲時晴，午後近山區有局部短暫陣雨的機率；周六至下周一（8至10日）各地仍多雲時晴，氣溫逐日漸升，天氣悶熱；西南風帶來水氣逐日增多、大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的機率愈來愈高，有較大雨勢。