工程暴增「營建症候群」激增 肩痛手不舉小心不是五十肩

近年房市景氣、科技業頻擴產，各地營建工程激增，相關症候群開始此起彼落。醫療院所不斷有土水、木工師傅因職業傷害求助。台南市立醫院中醫部主治醫師翁瑞陽表示，患者常因病況嚴重影響到工作，就醫時以為得到所謂的五十肩，其實是「肩夾擠症候群」，多與過度重複勞動、造成肩鎖關節結構異常有關。

翁瑞陽舉最近案例50歲木工業王先生，近幾年因建案激增，工作強度及時間明顯增加，去年下半年開始右上臂特別容易痠痛，長時間勞動後手臂上舉感覺受限。最近3個月狀況越來越嚴重，甚至影響到工作，很擔心是不是人們常說的五十肩。

翁瑞陽發現王先生「抓癢測試」時手勉強能摸到對側後背肩胛上緣，但要摸到下緣就很困難。「空罐測試」時肩胛上方的棘上肌明顯疼痛，雙手上舉時大約過60度左右會感受阻力，但舉過110度後就逐漸正常，診斷是肩夾擠症候群。

翁瑞陽說，肩膀疼痛或活動限制時，許多人會以為自己有五十肩，其實肩夾擠症候群的機率更高。一般會以作投降姿勢做為檢測，若手忍痛也無法舉到耳朵的高度才可能是五十肩。

而王先生雙肩呈圓肩，右側尤其明顯，試著向後扳動時有明顯阻力感，觸診發現肩三角肌有明顯條鎖狀，按壓胸大肌、棘上肌及斜方肌都會痠痛。翁瑞陽表示，經針灸肩髃穴、肩中俞穴、雲門穴與巨骨穴治療，配合阿是穴處理局部筋結，治療後疼痛即有緩解。

患者一周3次治療，配合復健，持續治療一個多月後，肩膀大致可正常活動，但因工作上臂持續勞動，每周仍回診評估治療。

翁瑞陽表示，肩夾擠症候群是肩胛骨或肩膀周圍組織異常，致肩峰下間隙變窄，肌腱、關節囊摩擦造成局部發炎腫脹所致，往往出現局部疼痛與手臂活動受限。針灸可解除周邊肌肉緊繃，並鬆解局部沾黏，配合中醫傷科及復健鍛鍊手法，協調肩周圍肌群，肩關節才能回到健康活動機制，解決疼痛活動限制問題。