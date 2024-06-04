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今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，今天各地不定時有短暫陣雨發生機率。圖／聯合報系資料照片
中央氣象署表示，今天各地不定時有短暫陣雨發生機率。圖／聯合報系資料照片

今天水氣逐漸增加，降雨機率提高，中央氣象署表示，今天各地不定時有短暫陣雨發生機率，周三至周五降雨情況最為顯著，端午連假期間，各地屬於濕悶熱的天氣型態；溫度方面，明天北部低溫20至22度，白天高溫回升至27至28度，中南部高溫維持30、31度。

氣象署預報員陳姵安說明，近期水氣偏多，今天各地不定時都有短暫陣雨，午後山區需留意強降雨發生；周三至周五（5至7日）受到華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，西半部降雨情況顯著，有短暫陣雨，東半部地區為局部短暫陣雨的天氣。

周六至下周一（8至10日）端午連假期間，風場轉為偏南風，天氣變得更為悶熱，水氣順著南風移入台灣，天氣較不穩定，主要降雨區域為南部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，但午後需注意短暫雷陣雨。

陳姵安進一步表示，整體來說，端午連假期間屬於濕悶熱的天氣型態，北部白天多雲，午後有強降雨，南部則不定時有短暫陣雨及雷雨；陳姵安提醒，近期易有降雨，山區需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺。

溫度方面，陳姵安說，今天清晨北部、東半部低溫20至22度，中南部低溫23至25度；白天風場偏東風，北部、東半部高溫約27至28度，中南部30至33度。

陳姵安表示，周三至周五各地普遍低溫為23至25度，高溫北部約28度，中南部30至33度；周六日風場轉為偏東南風，溫度會上升1度，感受會更為悶熱。

氣象署表示，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣，西半部擴散條件轉差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級，馬祖地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

低溫 高溫

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