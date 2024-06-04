聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／蔬菜去梗冷藏 剩飯要盡快冰

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
蔬菜需要挑嫩去梗整理過後，放入蔬果冷藏櫃，取出後用水洗淨瀝乾，或燙或炒或涼拌，可以吃出菜根香。圖／劉惠玲提供
蔬菜需要挑嫩去梗整理過後，放入蔬果冷藏櫃，取出後用水洗淨瀝乾，或燙或炒或涼拌，可以吃出菜根香。圖／劉惠玲提供

食安事件接二連三爆發，令人憂心忡忡，外食變得步步驚心，於是自己在家開伙做飯菜，吃得安全又安心。

首先，從市場買回新鮮的食材，切勿買了菜卻在外逗留太久，尤其夏天室外溫度高，很快就會滋生細菌，防不勝防。若是買了新鮮肉品或魚類回家，如果不是當天料理，必定放入冷凍庫保存，若能立即烹煮，成為湯鮮味美菜餚，最是上策。

然而，忙碌的我無法每天上市場購入食材，只能盡量維持新鮮不受細菌汙染，所以我家的冷凍櫃加上大容量冰箱幫了大忙。

蔬菜需要挑嫩去梗整理過後，放入蔬果冷藏櫃，取出後用水洗淨瀝乾，或燙或炒或涼拌，可以吃出菜根香；水果則需分辨是否熟成，如果買回未熟成如酪梨、香蕉、芒果、鳳梨、釋迦等，需置於室溫待熟成後食用或放入冰箱，延長食用期，也防止變質腐壞。

值得一提的是，買回家的米，開封後必須放冰箱保存，防止米蟲生成；調味醬料如醬油、蠔油、豆瓣醬等亦同，開封後必冰存，隔絕細菌滋生。煮熟的米食宜盡量吃完，避免在室溫下受到「仙人掌桿菌」汙染而產生牽絲情況，剩飯即使尚有熱度，仍應盡快放入冰箱，以免後續發生腸胃問題，嚴重可能上吐下瀉，賠了健康不值得。

總之，夏天食物保存不二法門，就是放入冰箱冷藏或冷凍，隔絕細菌的汙染。

冰箱 食安 食材

延伸閱讀

大姑孩子偷吃她蛋糕 婆婆還找藉口包庇…人妻怨：還得重買一份

別再整把塞冰箱！農糧署曝4訣竅 輕鬆延長「葉菜類」保存時間

冰箱上別再堆雜物！專業家政婦提醒「家事3個NG」 不注意恐破費

多數水果切開後營養素會漸流失，「這2種」例外！水果保存掌握5要點

相關新聞

衛福部否認關床 挨批粉飾太平

新冠肺炎疫情後，民眾就醫暴增，但護理人員流失，各層級醫院為符合護病比，紛紛關床，本報昨天獨家披露醫界狀況後，衛福部照護司...

寶可夢機台夯 憂心小朋友沉迷機台？家長提解方分享經驗

寶可夢不論大人小孩都喜歡，被問到是否擔心小孩沈迷玩機台？新北一位家長表示，孩子曾很愛玩，但是「手上完全沒卡牌很想搜集」，...

國際航協預估2024航空業獲利改善 亞太區利潤最高

國際航空運輸協會（IATA）表示，相較2023年6月及12月所做的獲利預期，2024年全球航空公司獲利前景將改善，但全球...

金門商家蝦仁檢出違規動物用藥 才發現產品過年早賣光

食藥署近期抽檢禽畜水產品藥物殘留，多縣市出問題，其中離島金門有商家販售的「蝦仁」也出問題。金門衛生局藥物食品檢驗科表示，...

明天水氣增加！這3天降雨最顯著 端午連假天氣狀況曝光

明天水氣逐漸增加，中央氣象署表示，明天各地不定時都有短暫陣雨發生機率，周三至周五降雨情況最為顯著，端午連假期間，各地屬於...

加薪資扣獎金 800護理師出走

全台護理師荒，引發關床潮，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，政府營造幫護理人員加薪的正面形象，但許多醫院「加薪資、扣獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。