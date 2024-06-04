健康你我他／蔬菜去梗冷藏 剩飯要盡快冰

食安事件接二連三爆發，令人憂心忡忡，外食變得步步驚心，於是自己在家開伙做飯菜，吃得安全又安心。

首先，從市場買回新鮮的食材，切勿買了菜卻在外逗留太久，尤其夏天室外溫度高，很快就會滋生細菌，防不勝防。若是買了新鮮肉品或魚類回家，如果不是當天料理，必定放入冷凍庫保存，若能立即烹煮，成為湯鮮味美菜餚，最是上策。

然而，忙碌的我無法每天上市場購入食材，只能盡量維持新鮮不受細菌汙染，所以我家的冷凍櫃加上大容量冰箱幫了大忙。

蔬菜需要挑嫩去梗整理過後，放入蔬果冷藏櫃，取出後用水洗淨瀝乾，或燙或炒或涼拌，可以吃出菜根香；水果則需分辨是否熟成，如果買回未熟成如酪梨、香蕉、芒果、鳳梨、釋迦等，需置於室溫待熟成後食用或放入冰箱，延長食用期，也防止變質腐壞。

值得一提的是，買回家的米，開封後必須放冰箱保存，防止米蟲生成；調味醬料如醬油、蠔油、豆瓣醬等亦同，開封後必冰存，隔絕細菌滋生。煮熟的米食宜盡量吃完，避免在室溫下受到「仙人掌桿菌」汙染而產生牽絲情況，剩飯即使尚有熱度，仍應盡快放入冰箱，以免後續發生腸胃問題，嚴重可能上吐下瀉，賠了健康不值得。

總之，夏天食物保存不二法門，就是放入冰箱冷藏或冷凍，隔絕細菌的汙染。