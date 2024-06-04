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器捐故事3／助弟捐肝肺 讓他走得不平凡

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
台大醫院器官勸募協調師送捐贈者進行捐贈手術示意照片。圖／台大醫院提供
台大醫院器官勸募協調師送捐贈者進行捐贈手術示意照片。圖／台大醫院提供

「9年前，爸爸因腦出血而離世。」相同情景，竟在5年後又發生在38歲弟弟嚴楚忠身上，在醫療單位服務的嚴楚蘭哽咽地談起弟弟腦出血被送往急診室時，情況相當危急，當醫師告知「最好的情況也可能是植物人」時，她決定不再急救，讓弟弟自然離世，於是她提出器官捐贈的想法，想讓弟弟能走得更有意義。

嚴楚蘭提到，弟弟因工作長年在外，媽媽失智後曾嘗試照顧她，但因工作繁忙無法長期陪伴，即便如此，他仍會抽空回家探望媽媽。「弟弟的突然離世，讓我感到無比痛苦。」但她決定捐贈弟弟的器官，在台大醫院完成肝臟、肺臟、雙側眼角膜和血管捐贈，幫助那些想要活下去的人；無法用於移植的心臟、兩枚腎臟及胰臟，也全數捐出做為醫療教學研究使用。

作為醫療工作者，嚴楚蘭見過無數患者的生離死別，但面對親人的離世，仍無法避免悲傷。

她沒有掙扎是否應進行器官捐贈，因為弟弟是如此的年輕，知道弟弟的生命能以另一種方式延續下去，讓她感到驕傲，更哽咽說道：「弟弟是個平凡人，但他走得很不平凡。」

器官捐贈

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