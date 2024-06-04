27歲男戒9年菸齡 抱回30萬

27歲陳晉志菸齡長達9年，大學時染上菸癮，出社會後愈抽愈凶，一天最高抽2包菸，在親友鼓勵下報名「2024戒菸就贏」比賽，至今已50天未吸菸，只要6月13日頒獎典禮上通過尿檢，當場可抱回30萬元獎金，有望成為開辦比賽20多年來最年輕的首獎獲獎者。

「吸菸會影響大腦發育。」亞東醫院家庭醫學部醫師陳志道說，大腦額葉發育到20幾歲才會趨於穩定，青少年吸菸會傷害大腦，他們多半是因好奇而吸菸，情緒控制能力較差，菸品中的尼古丁會刺激大腦分泌多巴胺，讓人情緒放鬆，成為他們日後控制情緒的工具，反而忽略其中的危害。

陳志道表示，多巴胺可透過運動、聽音樂等方式促進分泌。戒菸期間癮君子常壓不住衝動到超商買菸，建議可以改買一杯冰水、冰涼飲料，坐在室內慢慢喝完，也可以降低口腔的吸菸欲望。

國健署與董氏基金會響應531世界無菸日行動，在6月3日禁菸節舉行「2024戒菸就贏比賽」首獎30萬元候選組公開檢測，並邀請戒菸大使李㼈一同見證。

參賽者陳晉志表示，剛開始戒菸相當痛苦，尤其前一、兩周戒斷症狀，不僅身體難受，連情緒也相當暴躁，朋友還會不斷遞菸，但母親持續陪伴他運動，讓他挺過前面的艱困期，後續兩周則漸入佳境，目前聞到菸味甚至覺得很臭。而他的爸爸也是老菸槍，他戒菸成功後，明年要邀請爸爸來參賽，當爸爸的見證人。

去年陳晉志體重一度飆到140公斤，怕戒菸後體重失控，開始168斷食，並且早睡不熬夜，每天快走運動，今年初體重成功減至121公斤，看到新聞戒菸還可以抽獎金，立刻報名並開始戒菸。現在快走不會一直喘，也不太會咳嗽了，沒想到最後還幸運中獎。