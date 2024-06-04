聽新聞
test
0:00 / 0:00

27歲男戒9年菸齡 抱回30萬

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

27歲陳晉志菸齡長達9年，大學時染上菸癮，出社會後愈抽愈凶，一天最高抽2包菸，在親友鼓勵下報名「2024戒菸就贏」比賽，至今已50天未吸菸，只要6月13日頒獎典禮上通過尿檢，當場可抱回30萬元獎金，有望成為開辦比賽20多年來最年輕的首獎獲獎者。

「吸菸會影響大腦發育。」亞東醫院家庭醫學部醫師陳志道說，大腦額葉發育到20幾歲才會趨於穩定，青少年吸菸會傷害大腦，他們多半是因好奇而吸菸，情緒控制能力較差，菸品中的尼古丁會刺激大腦分泌多巴胺，讓人情緒放鬆，成為他們日後控制情緒的工具，反而忽略其中的危害。

陳志道表示，多巴胺可透過運動、聽音樂等方式促進分泌。戒菸期間癮君子常壓不住衝動到超商買菸，建議可以改買一杯冰水、冰涼飲料，坐在室內慢慢喝完，也可以降低口腔的吸菸欲望。

國健署與董氏基金會響應531世界無菸日行動，在6月3日禁菸節舉行「2024戒菸就贏比賽」首獎30萬元候選組公開檢測，並邀請戒菸大使李㼈一同見證。

參賽者陳晉志表示，剛開始戒菸相當痛苦，尤其前一、兩周戒斷症狀，不僅身體難受，連情緒也相當暴躁，朋友還會不斷遞菸，但母親持續陪伴他運動，讓他挺過前面的艱困期，後續兩周則漸入佳境，目前聞到菸味甚至覺得很臭。而他的爸爸也是老菸槍，他戒菸成功後，明年要邀請爸爸來參賽，當爸爸的見證人。

去年陳晉志體重一度飆到140公斤，怕戒菸後體重失控，開始168斷食，並且早睡不熬夜，每天快走運動，今年初體重成功減至121公斤，看到新聞戒菸還可以抽獎金，立刻報名並開始戒菸。現在快走不會一直喘，也不太會咳嗽了，沒想到最後還幸運中獎。

情緒 戒菸

延伸閱讀

從不吸菸手抖到聞菸味想吐 27歲男戒菸50天將抱回30萬元

顧大腦健康不只需睡眠充足！洪蘭曝最好的營養是蛋黃 要大腦年輕化得做1事

「人如其食」不只適用身體 5種食物有助改善大腦健康

「失智小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

相關新聞

衛福部否認關床 挨批粉飾太平

新冠肺炎疫情後，民眾就醫暴增，但護理人員流失，各層級醫院為符合護病比，紛紛關床，本報昨天獨家披露醫界狀況後，衛福部照護司...

寶可夢機台夯 憂心小朋友沉迷機台？家長提解方分享經驗

寶可夢不論大人小孩都喜歡，被問到是否擔心小孩沈迷玩機台？新北一位家長表示，孩子曾很愛玩，但是「手上完全沒卡牌很想搜集」，...

國際航協預估2024航空業獲利改善 亞太區利潤最高

國際航空運輸協會（IATA）表示，相較2023年6月及12月所做的獲利預期，2024年全球航空公司獲利前景將改善，但全球...

金門商家蝦仁檢出違規動物用藥 才發現產品過年早賣光

食藥署近期抽檢禽畜水產品藥物殘留，多縣市出問題，其中離島金門有商家販售的「蝦仁」也出問題。金門衛生局藥物食品檢驗科表示，...

明天水氣增加！這3天降雨最顯著 端午連假天氣狀況曝光

明天水氣逐漸增加，中央氣象署表示，明天各地不定時都有短暫陣雨發生機率，周三至周五降雨情況最為顯著，端午連假期間，各地屬於...

加薪資扣獎金 800護理師出走

全台護理師荒，引發關床潮，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，政府營造幫護理人員加薪的正面形象，但許多醫院「加薪資、扣獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。