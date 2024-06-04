久咳逾8周／慢性咳嗽 胃酸、過敏都可能咳不停

咳嗽，是一般民眾最常拿來認定為生病的表徵之一。俗話說：「醫師怕治嗽，土水師怕抓漏」，可見老祖宗們早就發現咳嗽背後存在許多錯綜複雜的致病原因。

醫學上，以咳嗽持續超過8星期作為「慢性咳嗽」定義。有些人長年咳嗽，有時好轉有時嚴重，因此僅依據咳嗽時間來定義慢性咳嗽有時並不準確。常見慢性咳嗽病人就醫原因，包括惡心嘔吐、疲憊、睡眠受干擾、社交場合感到尷尬、說話困難以及尿失禁等。咳嗽嚴重時，不僅會降低生活品質，還會影響人際關係。

咳嗽是人體防止異物進入肺部的重要保護機制，是一種迷走神經反射。其感受器主要位於喉嚨和氣道，有時也可能在肺部、咽喉、食道甚至耳朵。慢性咳嗽病人常會對特定的「刺激」引起咳嗽過度敏感現象，像胃酸、香菸、煙霧、微粒、溫度等，都容易引發咳嗽。

慢性咳嗽致病原因，包括氣喘性咳嗽與嗜酸性細胞性支氣管炎、逆流性咳嗽、上呼吸道咳嗽症候群（鼻涕倒流症候群）、醫源性咳嗽、不明原因或慢性難治性咳嗽、其他疾病的慢性咳嗽等。大部分病人是單一病因造成慢性咳嗽，25～42％有雙病因，3～17％有三項以上病因。

治療慢性咳嗽前，一般先詢問病人有沒有吸菸、用藥習慣及疾病史，安排胸部X光和肺功能檢查，甚至進一步檢查是否有氣喘、嗜酸性細胞支氣管炎、胃酸逆流和食道運動障礙及鼻竇炎。單靠肺功能變化，無法確定咳嗽是否由氣喘引起。

對於上呼吸道咳嗽症患者，不建議常規進行喉鏡、鼻鏡或鼻竇電腦斷層檢查；建議吸菸者戒菸，過敏體質者要特別注意居家環境，保持通風乾燥，避免塵蟎黴菌滋生；每年建議要接種流感疫苗，或輔以肺炎鏈球菌疫苗，以預防流感和下呼吸道感染。

一般而言，大部分胸部X光正常的慢性咳嗽是可以治癒或明顯改善，但在老年慢性咳嗽的病人中，有20％患者經診療後仍無法完全改善其症狀。

隨著人口老化，全球慢性咳嗽的發病率增加，醫師診斷時會仔細詢問病史及臨床檢查，也會先嘗試用藥，觀察治療結果來確立咳嗽原因。近年醫藥進步，對於慢性咳嗽的致病機轉了解更多，期待未來能對不明原因或慢性難治性咳嗽治療有更多的進展。