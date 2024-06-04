健康主題館／吃太鹹難入睡 多喝水無法排鹽

●高鹽影響心血管疾病及睡眠

●過多的鈉會打亂生理時鐘

●可多吃高鉀食物幫助排鈉

早餐三明治加奶茶、午餐便當加手搖飲、晚餐跟同事聚餐吃火鍋…，這些外食族的日常飲食，隱藏了高鈉危機。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，鹽分攝取過量，除了會造成高血壓外，也會影響睡眠，容易有入睡困難問題。常見許多睡眠障礙患者是因為吃進含鈉多的加工食品，高鈉打亂了生理節奏。

高鹽飲食 加重腎臟負擔

衛福部建議，國人每日鈉攝取量上限為2400毫克，換算下來一天不能吃超過6公克鹽，實際上國人鹽分攝取都過量。徐佳靖表示，吃得太鹹，有些人罹患高血壓卻渾然不覺，增加腦中風、心肌梗塞的風險，更加重腎臟負擔。高鹽飲食也會影響睡眠，因為控制晝夜節律的大腦視交叉上核（SCN）被過多鹽分打亂運作，促使夜間神經元興奮。

攝取過多鹽分也會頻尿跑廁所，吃鹽愈多、尿量愈多，再加上高鹽會刺激口渴反應，導致喝下更多的水分。徐佳靖指出，當過多水分滯留在體內時，會造成水腫，因此，吃火鍋、炸雞、漢堡時，很多人總覺得食欲大開，而且一定要配飲料，甚至是喝含糖飲料來中和，但隔天起床就會感覺全身很不舒服。

喝水幫助代謝循環排鈉有效嗎？徐佳靖說，喝水無法排鹽，建議可多補充「高鉀」食物，例如奇異果、香蕉、深綠色蔬菜等，鉀離子含量豐富，可穩定血壓，又能促進腸胃蠕動。

高鈉地雷 火鍋不要喝湯

多數人以為只要吃得不鹹，就不會攝入超量的鹽，其實很多食物隱藏了高鈉危機，一不小心就會掉入陷阱。徐佳靖強調，容易讓人失去警覺的高鈉地雷食物，莫過於關東煮的湯汁，喝起來甘甜，但各種加工食物放進大鍋內久煮，湯頭又加了許多調味料，舀上一碗可能就含逾千毫克的鈉。看似清爽的昆布鍋湯頭，鈉含量也相當高，建議吃火鍋盡量不要喝湯。

其他「高鹽值」的食物，還包括白麵條、白吐司，尤其是細麵種類的麵線、雞絲麵，製作過程中都會加入鹽。徐佳靖提醒，下鍋前，可先用冷水泡過，或是先用熱水煮過，起鍋時再放入冷水中洗滌，洗去多餘鹽分，並保持Q彈口感。