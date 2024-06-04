閱讀全壘打 贈1.69萬張職棒職籃門票

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第九年，今年持續擴大活動規模，贈送總計一萬六千九百張中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊主場門票。為順應數位化潮流，今年活動首次啟用電子票提供民眾提早挑選場次、線上畫位，且新增桃園市立圖書館、輔仁大學圖書館、師範大學圖書館等夥伴，號召更多愛書民眾一同挺公益。

「二○二四閱讀全壘打」昨舉辦啟動記者會，教育部常務次長林騰蛟、台中市文化局副局長施純福、國資圖館長馬湘萍、中信金控行政長高人傑、中國信託育樂董事長陳國恩等人共襄盛舉。

高人傑表示，中國信託長期結合集團資源投入公益，回饋社會不遺餘力，「閱讀全壘打」迄今邁入第九年，足跡遍布全台十七縣市、二五九家圖書館，帶動借閱逾十八萬本書，支持台灣體育發展的同時，也透過運動培養學童閱讀習慣，多管齊下提升競爭力。陳國恩也說，中國信託邀請四位代言人為公益發聲，希望透過選手影響力，傳遞閱讀和運動的重要性。

「二○二四閱讀全壘打」首波換票提供一萬九百張中信兄弟主場球賽電子票，自今年六月十一日起至七月卅一日，民眾完成十本書的借閱任務即可兌換一張。十月起由中信特攻助攻，提供六千張籃球票，共計送出一萬六千九百張職棒、職籃主場門票，創歷年之最。