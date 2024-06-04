加薪資扣獎金 800護理師出走

全台護理師荒，引發關床潮，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，政府營造幫護理人員加薪的正面形象，但許多醫院「加薪資、扣獎金」，錢根本沒有到護理師的荷包，陸續收到不少投訴案。有護理師抱怨，至今仍只收到一月的夜班津貼，環境如此惡劣，護理師當然會繼續出走。

陳玉鳳表示，夜班變相減薪，違法跨科支援，能力較好的護理師必須承擔更多工作量，導致護理師「相互壓榨」，人力持續流失。統計顯示，今年二月至四月，共八百多名護理師離職，代表衛福部的利多政策根本無法留住護理師。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，政府爲減緩護理人員流失，提供輪值夜班護理人員津貼，只能先留住已在醫院服務的護理師，無法補充新人力，才衍生關床問題。衛福部應扮演好監管與合作角色，以解決關床困境，而非與醫院「共謀」撥補更多護理津貼預算，這無法有效解決關床現象。

一名患者在網路提問，原排定六月初手術，醫院稱基於手術室護理師不足等理由，手術須延後，若願自費手術，可按原時程手術。滕西華指出，此類個案層出不窮，不僅令人懷疑，醫院關閉不賺錢的健保床，但仍繼續營運可帶來盈利的自費床。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏則為地區醫院發聲，他表示，健保資源向大醫院傾斜，相關住院、門診申報量持續上升，反觀地區、社區醫院經營困難，薪資比上大型醫院，招募護理人員的難度更高。希望衛福部重視健保資源分配，多給社區醫院一些資源，讓護理師等醫事人員擁有更好的勞動環境，讓醫院度過關床危機。