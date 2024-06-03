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台北大師星秀音樂節將登場 名家帶學員突破瓶頸

中央社／ 台北3日電

台北大師星秀音樂節進入第6屆，師資依舊整齊搶眼，今年仍由美國知名指揮史拉特金（Leonard Slatkin）擔任藝術總監，加上各國弦樂與管樂古典名家加持，領66名學員突破習樂瓶頸。

根據台北大師星秀音樂節辦公室統計，這次錄取的學員一共66名，其中台灣學生約佔18%，美加學生約佔33%，此外還有來自日本（14%）、韓國（14%）、中國（11%）、香港以及塞爾維亞、哈薩克、義大利、馬來西亞等地的學生，學員非常國際化。

台北大師星秀音樂節執行長，也是多次參與音樂節的中提琴家陳則言表示：台北大師星秀音樂節努力實現將世界上最好的音樂家帶到台灣，與學員跟樂迷分享的使命。

台北大師星秀音樂節今天發布新聞稿，史拉特金將率領台北大師星秀音樂節管弦樂團演出包括布拉姆斯「大學慶典」序曲、艾爾加「謎語變奏曲」以及德弗札克「第七號交響曲」等曲目。史拉特金表示，這次演奏的作品都是浪漫時期的經典之作，德弗札克「第七號交響曲」可呈現樂團在詮釋上的可能性。

今年音樂節師資相當整齊，如紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、紐約愛樂樂團首席黃欣、美國國家交響樂團首席紐瑞特．巴爾-約瑟夫（Nurit Bar-Josef）、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）以及洛杉磯愛樂小號首席湯瑪斯．荷騰（Thomas Hooten）等。

音樂節將從7月28日開始，每名學員將接受多次一對一個別課程。其他課程包括樂團模擬徵選、獨奏／樂團曲目教學、大師班及指揮大師史拉特金教授總譜閱讀課程。第一周所有學員將與教師們一同排練及演奏室內樂。第二周所有學員參與排練並演出交響音樂會。所有教授都會加入樂團共演。

音樂節將於8月6日在台北國家音樂廳舉辦2024台北大師星秀音樂節大師巨星音樂會；8月9日在衛武營音樂廳，8月10日在台中國家歌劇院大劇院，8月11日在國家音樂廳舉行2024台北大師星秀音樂節交響音樂會巡演。

交響樂團 音樂會

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