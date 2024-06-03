國際航協預估2024航空業獲利改善 亞太區利潤最高

國際航空運輸協會（IATA）表示，相較2023年6月及12月所做的獲利預期，2024年全球航空公司獲利前景將改善，但全球航空業仍無法獲得高於資本成本的總回報，每運送一位旅客的單位收入僅 6.14 美元，在世界許多地方甚至不夠喝一杯咖啡。IATA也表示，今年所有地區預計將連續兩年實現利潤成長，其中亞太地區航空公司的利潤成長最為顯著。

IATA針對2024年航空業獲利預期以下重點，包括航空業淨利潤預計將達到 305 億美元（淨利潤 3.1%），高於2023 年預計的淨利潤 274 億美元（淨利潤率3.0%），亦優於去年12月發布的2024年預估淨利 257 億美元（淨利率2.7%）。其中投資資本報酬率預期為 5.7%，比平均資本成本低約 3.4 個百分點。

航空業的營業利潤預計將達到599 億美元，高於2023年的522億美元。總收入預計將達到9960億美元（成長9.7%），創歷史新高。總支出預計將達到9360 億美元（成長9.4%），創歷史新高。預計將有49.6 億人次出行，創歷史新高。航空貨運總量預計將達到6200 萬噸。

IATA總幹事威利·沃爾什先生（Willie Walsh ）表示，航空業正走在可持續獲利的大道上，但仍有很大的差距需要彌補。5.7%的投資資本回報率遠低於9%以上的資本成本。每運送一位旅客的單位收入僅 6.14 美元，利潤如此微薄，在世界許多地方甚至不夠喝一杯咖啡。

他表示，為提高獲利能力，解決供應鏈問題至關重要，如此才能有效地部署運力滿足需求。從繁瑣的監管和不斷增加的稅收提案中脫困也是助力，他強調，推動商業競爭力的公共政策措施將是經濟、就業和連結性的勝利。

IATA的報告指出，預計2024年的客運收入將達到7440 億美元，比2023年的6460 億美元成長 15.2%。收入客公里（RPKs）預計同比增長11.6%。從20 年的長期成長趨勢來看，預計2023年到2043年的客運需求將每年增長3.8%。

IATA調查顯示，約39%的受訪旅客預計未來12個月的出行量將超過前12個月，大多數人（54%）表示，他們預計旅行次數字與前12個月一樣多，僅有6%表示他們預計將減少旅行。約46%的受訪旅客預計未來12個月的旅遊支出將高於前12個月。幾乎相同比例（45%）的旅客預計未來12個月的旅行支出相同，而9%預計將減少支出。

貨運收入預計將從2023年的1380億美元降至2024年的1200億美元，都比2021年2100億美元的異常高峰大幅下降，但高於2019年的1010億美元收入，比先前預測的1110億美元有所改善。預計2024年貨運量將下降17.5%，略高於 2019年水平，顯示經歷非同尋常的疫情高峰之後，航空貨運回歸常態化。另一個關鍵因素是，隨著客運量的復甦，2023年進入市場的腹艙運力顯著增加。

2024 年，產業支出預計將成長至9360 億美元（比2023年成長9.4%），燃油平均價格預計2024年為113.8美元/桶（噴射機），總燃油費用為2910億美元，佔所有營運成本的31%。預計航空公司的高油價將持續走高，因為裂解價差（將原油提煉成航油所支付的溢價）預計在2024 年將平均達到 30%。