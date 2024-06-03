金門商家蝦仁檢出違規動物用藥 才發現產品過年早賣光

食藥署近期抽檢禽畜水產品藥物殘留，多縣市出問題，其中離島金門有商家販售的「蝦仁」也出問題。金門衛生局藥物食品檢驗科表示，溯源發現是高雄商家供應，但該產品早已賣完，已經將相關照片及供貨廠商標籤寄回食藥署檢驗。

衛福部食藥署今公布「113年3至4月衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」共計585件抽檢，其中5件檢出動物用藥殘留與規定不符。離島金門也出現狀況，金門縣「茂郁商行」販售的「蝦仁」，檢出抗生素恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin），為廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌，過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。裁罰源頭供應商「冠緯食品有限公司」12萬元。

藥物食品檢驗科回應，當時是由食藥署指定抽兩件做檢查，這每個月都有不同項目，後來就發現蝦仁有動物用藥殘留的問題，溯源發現是台南運來，後來又溯源發現是高雄的商家供應，就由高雄市府開罰。

藥物食品檢驗科表示，因為該類產品是去年生產開始賣，適逢農曆春節期間採買，就都已經賣完，所以也沒有其他剩餘的產品，就沒有稽查，但有將蝦仁照片跟供貨廠商標籤寄回食藥署檢驗。