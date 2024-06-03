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花蓮汽車運輸業受地震衝擊擬免徵汽燃費 最快下月上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮車運輸業營運因受地震衝擊擬免徵汽車燃料使用費。圖為0403花蓮地震示意圖。聯合報系資料照
花蓮車運輸業營運因受地震衝擊擬免徵汽車燃料使用費。圖為0403花蓮地震示意圖。聯合報系資料照

0403花蓮地震重創當地經濟與觀光產業，交通部今預告修正汽燃費徵收草案，增訂得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響的營運情形，而花蓮汽車運輸業營運因受地震衝擊，將公告免徵汽車燃料使用費，最快下個月上路，初估1600輛車適用。

交通部今預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1草案，增訂得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響的營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，以符實際需要，減免的對象、期間及額度由交通部另行公告。

交通部說明，0403花蓮地區發生規模7.2地震，重創當地觀光產業，導致汽車運輸業營運受到衝擊，為協助因天然災害而受影響的業者能持續營運，維繫運輸業市場基本需求的運作，有適度降低營運負擔的必要。

交通部表示，這項修正內容屬因應天然災情紓困措施，對公告適用的運輸業者具有時效性，對公告內容有任何意見或建議者，刊登公告隔日起7天內陳述意見，相關流程作業約1個月時間，若順利最快下個月實施，並公佈適用辦法，初估幾有1600輛車適用。

交通部 地震 花蓮

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