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台南3大水庫2天進帳逾3400萬噸 水庫人員：「轉大人」態勢
台南地區今天放晴，曾文、烏山頭及南化等3大水庫持續進水，相較前天強降雨前，截至今晚7點兩天來已進帳3400萬公噸，總蓄水量逼近3億公噸，水庫人員打趣稱頗有「轉大人」態勢，後續應會再攀升。
曾文水庫上游集水區今天累積降雨量僅6.5毫米，南化及烏山頭水庫更少，均僅0.8毫米，不過前一天三大水庫平均降雨量破百毫米，也因此今天持續進帳，曾文及南化水庫尤其明顯。
水利署南區水資源分署水情資料顯示，曾文、烏山頭水庫今晚7點總蓄水量來到2億5046萬公噸（蓄水率42.94%），對照強降雨前同期2億2605萬公噸（38.76%），就激增2441萬公噸。而南化水庫也不遑多讓；由原來3759萬公噸、蓄水率42.14%，攀升為4751萬公噸、蓄水率53.26%，除大增近1000萬公噸，蓄水率更是增加逾11%。
水庫人員笑稱，還真的是「一暝大一吋」，才短短兩天明顯有感，三大水庫這兩天有如「轉大人」態勢，大自然威力，真的是不容小覷。
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