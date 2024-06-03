荷蘭庫勒穆勒美術館多件梵谷真跡畫作 8月來台

荷蘭庫勒穆勒美術館是全球數一數二、收藏最多梵谷作品的美術館，今年暑假將由富邦美術館引進荷蘭庫勒穆勒美術館「梵谷：尋光之路」特展，梵谷多件真跡畫作8月來台。

根據富邦美術館的粉絲專頁資料，2023年是梵谷（Van Gogh）誕生170周年，庫勒穆勒美術館（Kröller-Müller Museum）也將收藏的梵谷珍稀畫作做世界巡迴展覽，8月將以「梵谷：尋光之路（Journey of Light）」特展之名，首度於富邦美術館展出。

根據維基百科資料，庫勒穆勒美術館收藏大量梵谷油畫作品，是世上第二大梵谷油畫收藏機構，僅次於位於阿姆斯特丹的梵谷博物館；除此之外，庫勒穆勒美術館還收藏包括蒙德里安、羅丹、高更及畢卡索等知名藝術家作品。

庫勒穆勒美術館以海倫．庫勒穆勒（Helene Kröller-Müller）的名字命名，身為熱衷收藏的藝術品收藏家的她，也是首批賞識梵谷才華並收藏梵谷作品的藏家之一，收藏將近300件梵谷作品，其中包含油畫作品與素描。

「梵谷：尋光之路」特展將於8月24日到11月11日展出，地點在富邦美術館3樓日光展廳（台北市信義區松高路79號）。